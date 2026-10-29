İstanbul'da korku dolu anlar! Gençler besmele çekip kaçtı

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İstanbul'da gece saatlerinde otomobille ilerleyen bir grup genç, sokak ortasında beyaz kıyafetli bir kişiyle karşılaşınca büyük şaşkınlık yaşadı. Karanlık sokakta alışılmadık hareketler yapan kişiyi gören gençler, korkuya kapılarak besmele çekti.

BEYAZ KIYAFETLERİYLE SOKAĞIN ORTASINDA DURUYORDU

Olay, İstanbul'da gece saatlerinde meydana geldi. Otomobille sokaktan geçen gençler, yolun ortasında beyaz kıyafetler giyen ve yanında beyaz renkli büyük bir kumaş ya da torba bulunan bir kişiyle karşılaştı.

Kişinin eğilerek ve kollarını açarak yaptığı hareketler, otomobildeki gençleri tedirgin etti.

GENÇLER BESMELE ÇEKTİ

Beklenmedik karşılaşma karşısında şaşkınlık yaşayan gençler, besmele çekerek kaçmaya başladı. Kameraya yansıyan gizemli şahsın ise gençlerin aracını koşarak takip ettiği görüldü.