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İstanbul'da korku dolu anlar! Gençler besmele çekip kaçtı

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İstanbul'da korku dolu anlar! Gençler besmele çekip kaçtı Haber Videosunu İzle
İstanbul'da korku dolu anlar! Gençler besmele çekip kaçtı
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İstanbul'da gece saatlerinde otomobille ilerleyen bir grup genç, sokak ortasında beyaz kıyafetli ve alışılmadık hareketler yapan bir kişiyle karşılaştı. Gördükleri karşısında korkuya kapılan gençler besmele çekerek kaçmaya çalışırken, gizemli şahıs peşlerinden kovaladı.

İstanbul'da gece saatlerinde otomobille ilerleyen bir grup genç, sokak ortasında beyaz kıyafetli bir kişiyle karşılaşınca büyük şaşkınlık yaşadı. Karanlık sokakta alışılmadık hareketler yapan kişiyi gören gençler, korkuya kapılarak besmele çekti.

BEYAZ KIYAFETLERİYLE SOKAĞIN ORTASINDA DURUYORDU

Olay, İstanbul'da gece saatlerinde meydana geldi. Otomobille sokaktan geçen gençler, yolun ortasında beyaz kıyafetler giyen ve yanında beyaz renkli büyük bir kumaş ya da torba bulunan bir kişiyle karşılaştı.

Kişinin eğilerek ve kollarını açarak yaptığı hareketler, otomobildeki gençleri tedirgin etti.

GENÇLER BESMELE ÇEKTİ

Beklenmedik karşılaşma karşısında şaşkınlık yaşayan gençler, besmele çekerek kaçmaya başladı. Kameraya yansıyan gizemli şahsın ise gençlerin aracını koşarak takip ettiği görüldü.

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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarımihraliii68:

gulyabanidir:)))

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Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

tiktok i in cideo

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Haber YorumlarıMahinur Erarslan:

bu haber mi yani ?

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