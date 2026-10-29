Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İsrail'de tüm oylar sayıldı! Ne Netanyahu ne de Eisenkot Meclis'te 61 sandalyeye ulaşamadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İsrail'de tüm oylar sayıldı! Ne Netanyahu ne de Eisenkot Meclis'te 61 sandalyeye ulaşamadı Haber Videosunu İzle
İsrail'de tüm oylar sayıldı! Ne Netanyahu ne de Eisenkot Meclis'te 61 sandalyeye ulaşamadı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail'deki genel seçimlerde oy sayımı sona erdi. Kesinleşmemiş sonuçlara göre Netanyahu'nun iktidar bloku 53, Eisenkot'un muhalefet bloku 48 milletvekili çıkardı. İki blok 61 sandalyeye ulaşamazken, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partiler 19 milletvekiliyle tarihi temsile ulaştı.

  • İsrail'de 5,6 milyondan fazla oyun sayımı tamamlandı; kesinleşmemiş sonuçlara göre Netanyahu liderliğindeki iktidar bloku 53, Eisenkot öncülüğündeki muhalefet bloku 48 milletvekili çıkardı.
  • 120 sandalyeli İsrail Meclisinde koalisyon için gereken 61 milletvekiline iki blok da ulaşamadı.
  • İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partiler toplam 19 milletvekili elde etti; Ortak Liste 11, Raam Partisi 8 sandalye kazandı.

İsrail'de yapılan ve sandıktan koalisyon belirsizliğinin çıktığı parlamento seçimlerinde oy sayımı tamamlandı.

NETANYAHU VE EİSENKOT YETERLİ SAYIYA ULAŞAMADI

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, sayılan 5,6 milyondan fazla oy, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki iktidar blokunun ve Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot öncülüğündeki muhalefet blokunun koalisyon için yeter sayıya ulaşamadığını gösterdi.

Sayımın tamamlanmasının ardından ortaya çıkan kesinleşmemiş sonuçlara göre, Netanyahu liderliğindeki iktidar bloku 53 milletvekili çıkarırken, Eisenkot öncülüğündeki muhalefet bloku 48 milletvekilinde kaldı.

Böylece iki blok da 120 sandalyeli İsrail Meclisinde koalisyon kurmak için yeterli sayı olan 61 milletvekiline ulaşamadı.

ARAP PARTİLER 19 MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partiler, 19 milletvekili elde ederek tarihi bir temsil düzeyine ulaştı. Hadash, Taal ve Balad partilerinin oluşturduğu Ortak Liste 11, Mansur Abbas liderliğindeki Raam Partisi 8 milletvekili çıkardı.

Son tabloda, iktidardaki Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi 27 sandalye alırken, Eisenkot'un Yashar Partisi 21 sandalyeyle ikinci sırada yer alıyor.

Muhalefet kanadında eski başbakanlar Naftali Bennett ve Yair Lapid'in "Birlikte Listesi" 12, Avigdor Liberman'ın İsrail Evimiz Partisi 7, Yair Golan liderliğindeki Demokratlar Partisi ise 8 sandalye kazandı.

İktidar blokundaki Ultra-Ortodoks Yahudileri (Haredileri) temsil eden Şas 6 ve Birleşik Tevrat Yahudiliği 7, Netanyahu'nun aşırı sağcı müttefikleri Itamar Ben-Gvir'in Yahudi Gücü Partisi 7 ve Bezalel Smotrich'in Dini Siyonizm Partisi ise 6 milletvekili elde etti.

İlgili Haberler
Abbas, GKRY lideriyle görüşüp yeni İsrail hükümetiyle diyalog umudunu açıkladıAbbas, GKRY lideriyle görüşüp yeni İsrail hükümetiyle diyalog umudunu açıkladı
DMM’den “Türkiye İsrail seçimlerine müdahale ediyor” iddialarına yalanlamaDMM’den “Türkiye İsrail seçimlerine müdahale ediyor” iddialarına yalanlama
Netanyahu'ya sandık şoku! Hükümet kuracak çoğunluğu bulamadıNetanyahu'ya sandık şoku! Hükümet kuracak çoğunluğu bulamadı
Netanyahu'nun kaderi bu oylara bağlı! Sayım başladıNetanyahu'nun kaderi bu oylara bağlı! Sayım başladı
Netanyahu'ya rakibinden rest! Siyonist askerlik hükümeti kuracakNetanyahu'ya rakibinden rest! Siyonist askerlik hükümeti kuracak
Kaynak: AA
A Milli Takım'da neler oluyor? Ortalığı karıştıran iddiaya TFF'den jet açıklama

Ortalığı karıştıran iddiaya TFF'den jet açıklama
Cumhuriyet’in 103. yılında anlamlı tercih! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kravatı gözlerden kaçmadı

Fotoğrafa dikkatli bakın! Erdoğan'ın kravatında gururlandıran detay
İstanbul'da taksiciler eylemde! Martı TAG'ın ofisi önünde toplanıyorlar

Trafiği durdurdular, hepsi aynı yere gidiyor
90 gün sonra tahliye edilen Sinem Dedetaş'tan ilk açıklama

Sinem Dedetaş 90 gün sonra evinde! İlk sözleri dikkat çekti
Haberler.com
2000

Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıgunduzhaluk2:

sonu gelmiştir inşallah

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımuhammed21:

yazdıklarımızın çoğunu neden yayinlamiyorsunuz

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEkSeS YAV:

Seçim sayıları varmı, kaç Milyon kişi hangi partiye oy vermiş ?

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kol kola görüntülerin perde arkası: Dervişoğlu'nun en yakını o anları anlattı

Kol kola görüntülerin perde arkasını Dervişoğlu'nun en yakını anlattı
'Tatile gidiyoruz' diyen evli çiftin aracında 36 milyon lira bulundu

"Tatile gidiyoruz" diyen çiftin aracından çıkan para dudak uçuklattı
Canlı yayında QR kodunu gösterdi, takipçileri 600 bin liralık hesap çıkardı!

Gelen hesaba bakakaldı! Fenomenin hatası pahalıya patladı

Eskişehir'de ormana park edilen 2 milyon TL'lik kepçe kayboldu! Yanındaki traktöre dokunulmadı

Ormana park edilen 2 milyon liralık kepçe sırra kadem bastı
Acun Ilıcalı, Beşiktaş'ın yıldızına göz dikti! İngiliz devi de peşinde

Beşiktaş'ın yıldızına göz dikti
Sarıgül hakkında ağır iddia! Temizlik görevlisini ilişkiye zorlayıp izlemiş

Sarıgül soruşturmasında rezil iddia: İlişkiye zorlayıp izledi
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde istifa etti

Avrupa'da deprem etkisi yaratan istifa!
Arda Güler'in beklediği haber sonunda geldi

Arda'nın yıllardır beklediği haber sonunda geldi