Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

3 milyon TL kazandıkları iddia edilen çift konuştu! İşte kazançları

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
3 milyon TL kazandıkları iddia edilen çift konuştu! İşte kazançları Haber Videosunu İzle
3 milyon TL kazandıkları iddia edilen çift konuştu! İşte kazançları
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sosyal medyada gerçekleştirdikleri dev slime yayınından 3 milyon TL kazandıkları iddia edilen çift, ortaya atılan rakamlara açıklık getirdi. Yayın sonunda 140 bin jeton topladıklarını belirten çift, bunun yaklaşık 519 ila 560 dolara karşılık geldiğini söyledi. Kazançlarından vergi kesildiğini vurgulayan çift, yalnızca slime yapımında kullanılan malzemelere yaklaşık 17 bin TL harcadıklarını açıkladı.

  • Slime yayınıyla 3 milyon TL kazandıkları iddia edilen çift, yayın sonunda toplam 140 bin jeton aldıklarını açıkladı.
  • Çiftin açıkladığı dönüşüm oranına göre 140 bin jeton yaklaşık 519-560 dolara karşılık geliyor; bu tutardan vergi ve malzeme giderleri düşülüyor.
  • Dünkü dev slime yayını için yaklaşık 16 bin 700-16 bin 800 liralık malzeme harcaması yapıldı.

Sosyal medyada yaptıkları slime yayınıyla 3 milyon TL kazandıkları iddia edilen çift, sessizliğini bozdu. Yayından elde ettikleri jeton miktarını açıklayan çift, kazançlarının iddia edilen rakamdan farklı olduğunu belirterek vergi ve malzeme giderlerine dikkat çekti.

140 BİN JETON KAZANDIKLARINI AÇIKLADILAR

Slime yayınıyla 3 milyon TL kazandıkları öne sürülen çift, yayın sonunda toplam 140 bin jeton aldıklarını söyledi.

Çift, kazanç sistemini şu sözlerle anlattı:

"Yayın sonu 140 bin jeton aldık. A-1 liginde değilseniz, 250-270 jetona karşılık 1 dolar veriyor. Buna karşılık tabii ki verginizi de ödüyorsunuz çektikten sonra."

MALZEME GİDERİNİ DE AÇIKLADILAR

Slime yayınının maliyetine de değinen çift, diğer canlı yayın türlerinden farklı olarak malzeme harcaması yaptıklarını belirtti.

Çift, "Ayriyeten, bir de tabii ki PK yayını ya da sohbet yayını olmadığı için kullanılan malzemenin gideri var. Dünkü dev slime için yaklaşık olarak 16 bin 700-16 bin 800 liralık bir malzeme gitti" ifadelerini kullandı.

3 MİLYON TL İDDİASINA RAKAMLARLA YANIT

Çiftin açıkladığı jeton dönüşüm oranına göre 140 bin jeton, yaklaşık 519 ila 560 dolara karşılık geliyor. Bu tutardan ayrıca vergi ve malzeme giderlerinin düşülmesi gerektiği belirtildi.

Böylece çift, slime yayınından 3 milyon TL kazandıkları yönündeki iddialara açıkladıkları rakamlarla yanıt verdi.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com
Öğrencisiyle ilişki yaşamak için 4 kez otel odası tuttu! Sonu beklediği gibi olmadı

Mide bulandıran sır telefonundan çıktı! Otel odasında öğrencisiyle...
Asırlık gelenek bu evde yaşıyor! Askere giden her genç buradan ekmek yiyor

Gençler bu eve uğramadan askere gitmiyor! Hikayesi duygulandırdı
Neler oluyor? ABD'de ekranlar kararacak, Avrupa'dan peş peşe uyarılar

Ekranlar aynı anda kararacak, uyarıların ardı arkası kesilmiyor
Haberler.com
2000

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSerkan Ege:

İnternette yayın yapanlara, para jeton vsvs gönderenlere Allah akıl fikir versin

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımuratcil717:

kusura bakmayın özür diliyorum ama bunlar para kazanacak diye neden kendinzi aptal durumuna düşürüyorsunuz hediye para vs gönderiyorsunuz ne hala geldik memleket olarak kurnazlar para kazanacak siz aç gezeceksiniz yazık

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'ye büyük darbe! Türkiye dahil 130 ülke tasarıyı kabul etti

ABD'ye büyük darbe! Türkiye dahil 130 ülke tasarıyı kabul etti
İzmir depreminde ikizlerini kaybetmişti! Anne Tülin Batmaz tüm mal varlığını vakfa bıraktı

Tüm mal varlığını bıraktı! Sayra ve Çınar'ın annesinden vasiyet
Vatan Caddesi'ndeki 29 Ekim Kortej geçişi ertelendi

Vatan Caddesi'ndeki 29 Ekim Kortej geçişi ertelendi
Hükümete yakın yazar oran verdi! Emeklilere refah payı masada

Hükümete yakın yazar oran verdi! İşte emeklilere verilecek ek zam
İsrail'de seçim sonrası ortalık karıştı! Sokağa inenlerin 2 isteği var

Seçim bitti, ortalık karıştı! Sokağa inen kalabalığın 2 isteği var
Bakanlık şikayeti sonrası Özlem Öz'ün 4,3 milyonluk hesabı erişime engellendi

Bu görüntüler sonrası Bakanlık harekete geçti! 4 milyonluk hesap gitti
Netanyahu'ya rakibinden rest! Siyonist askerlik hükümeti kuracak

Netanyahu'nun koltuğunu sallayacak hamle
Ne Montella ne Kocaman ne Avcı! İşte Aziz Yıldırım'ın en çok istediği hoca

Ne Montella ne Kocaman ne Avcı! İşte Aziz Yıldırım'ın en çok istediği hoca