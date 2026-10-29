Bu nereden çıktı şimdi! Galatasaray'da Osimhen depremi

Atletico Madrid yönetiminin, Osimhen'in transferini gerçekleştirebilmek için finansal seçenekleri değerlendirdiği iddia edildi. İspanyol ekibinin performansa bağlı bonuslar, oyuncu takası ve ödeme planında esneklik gibi seçenekler üzerinde durduğu öne sürüldü.

Galatasaray'ın 2025 yılında Napoli'den 75 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Osimhen'in sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. Nijeryalı futbolcunun sözleşmesinde sabit bir serbest kalma maddesinin bulunmaması nedeniyle olası transferde son söz sarı-kırmızılı yönetime ait olacak.

Galatasaray'ın hücum hattındaki en önemli isimlerinden biri olan Osimhen'i kolaylıkla bırakması beklenmezken yüksek maaşı da transferin önündeki ekonomik engellerden biri olarak gösteriliyor.

FENERBAHÇE DERBİSİNDE YILDIZLAŞTI

Victor Osimhen, 2026-2027 sezonunda Fenerbahçe karşısında alınan 2-1'lik galibiyette attığı iki golle takımına galibiyeti getiren isim olmuştu. Fiziksel gücü, savunma arkasına yaptığı koşular ve bitiriciliğiyle dikkat çeken Nijeryalı yıldızın, Simeone'nin oyun anlayışına uygun olduğu ifade ediliyor.