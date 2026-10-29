Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bu nereden çıktı şimdi! Galatasaray'da Osimhen depremi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bu nereden çıktı şimdi! Galatasaray'da Osimhen depremi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen için İspanya'dan sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'nin 27 yaşındaki golcüyü kadrosunda görmek istediği, İspanyol ekibinin ise transferin mali şartlarını karşılayabilmek için farklı formüller üzerinde çalıştığı öne sürüldü.

  • Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, hücum hattını güçlendirmek için Victor Osimhen'i transfer listesinin üst sıralarına aldı.
  • Atletico Madrid yönetimi Osimhen transferi için performansa bağlı bonuslar, oyuncu takası ve esnek ödeme planı seçeneklerini değerlendiriyor.
  • Galatasaray'ın 2025'te Napoli'den 75 milyon euroya kadrosuna kattığı ve sözleşmesi 2029'a kadar süren Osimhen'in sözleşmesinde sabit serbest kalma maddesi bulunmuyor.

İspanya'da yayın yapan DirecTV Sports'un haberine göre Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, hücum hattını güçlendirmek amacıyla Victor Osimhen'i transfer listesinin üst sıralarına aldı.

Arjantinli teknik adamın yönetimden üst düzey bir santrfor takviyesi istediği ve Nijeryalı yıldızı aradığı profile uygun bulduğu belirtildi.

TRANSFER İÇİN FORMÜL ARANIYOR

Atletico Madrid yönetiminin, Osimhen'in transferini gerçekleştirebilmek için finansal seçenekleri değerlendirdiği iddia edildi. İspanyol ekibinin performansa bağlı bonuslar, oyuncu takası ve ödeme planında esneklik gibi seçenekler üzerinde durduğu öne sürüldü.

GALATASARAY'IN TAVRI BELİRLEYİCİ OLACAK

Galatasaray'ın 2025 yılında Napoli'den 75 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Osimhen'in sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. Nijeryalı futbolcunun sözleşmesinde sabit bir serbest kalma maddesinin bulunmaması nedeniyle olası transferde son söz sarı-kırmızılı yönetime ait olacak.

Galatasaray'ın hücum hattındaki en önemli isimlerinden biri olan Osimhen'i kolaylıkla bırakması beklenmezken yüksek maaşı da transferin önündeki ekonomik engellerden biri olarak gösteriliyor.

FENERBAHÇE DERBİSİNDE YILDIZLAŞTI

Victor Osimhen, 2026-2027 sezonunda Fenerbahçe karşısında alınan 2-1'lik galibiyette attığı iki golle takımına galibiyeti getiren isim olmuştu. Fiziksel gücü, savunma arkasına yaptığı koşular ve bitiriciliğiyle dikkat çeken Nijeryalı yıldızın, Simeone'nin oyun anlayışına uygun olduğu ifade ediliyor.

GÖZLER ATLETICO MADRID'E ÇEVRİLDİ

Atletico Madrid'in Osimhen'e yönelik ilgisinin resmi bir teklife dönüşüp dönüşmeyeceği merak ediliyor. İki kulüp arasında transfer konusunda anlaşma sağlandığına ilişkin henüz bir bilgi bulunmuyor.

Kaynak: Haberler.com
Neler oluyor? ABD'de ekranlar kararacak, Avrupa'dan peş peşe uyarılar

Ekranlar aynı anda kararacak, uyarıların ardı arkası kesilmiyor
Öğrencisiyle ilişki yaşamak için 4 kez otel odası tuttu! Sonu beklediği gibi olmadı

Mide bulandıran sır telefonundan çıktı! Otel odasında öğrencisiyle...
Netanyahu'nun kaderi bu oylara bağlı! Sayım başladı

Dananın kuyruğu bugün kopacak
Jülide Kural daha fazla sessiz kalamadı! Kadir İnanır'ın mal varlığını tek tek açıkladı

Kadir İnanır'ın mal varlığını tek tek açıkladı! İşte o liste
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Selin vurduğu Arjantin'de zehirli yılanlar ve timsahlar mahallelere indi

Zehirli yılan ve timsahlar mahallelere indi
Adana'da istismar şikayetinde bulunan kızını hastanede öldürmek istedi! Camlara ateş açan baba özel harekatla yakalandı

Kızı istismar şikayetinde bulundu! Babası silahla hastaneye geldi
İstanbul'da korku dolu anlar! Gençler besmele çekip kaçtı

Gençler besmele çekip kaçarken o kovaladı
ABD'ye kaçan Bolsonaro kendisini 'Brezilya'nın lideri' ilan etti

Seçim hezimeti sonrası ülkeden kaçtı! Sonraki hamlesi daha da skandal
İzmir depreminde ikizlerini kaybetmişti! Anne Tülin Batmaz tüm mal varlığını vakfa bıraktı

Tüm mal varlığını bıraktı! Sayra ve Çınar'ın annesinden vasiyet
Şöminede benzinle ateş yakmak istedi! Evi kül oldu, kendisi hastanelik

Bir anlık hatayla evi küle döndü! Yaptığı şeye bin pişman oldu
Ne Montella ne Kocaman ne Avcı! İşte Aziz Yıldırım'ın en çok istediği hoca

Ne Montella ne Kocaman ne Avcı! İşte Aziz Yıldırım'ın en çok istediği hoca