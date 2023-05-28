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Türkiye sandık başında! İşte oy verme işlemlerinden yansıyan kareler

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 08.00 itibarıyla başladı. Oy verme işlemleri saat 17.00'de sona erecek. İşte yurdun dört bir yanından oy verme işlemlerinden yansıyan kareler.

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başında.

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 08.00 itibarıyla başladı. Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanacak Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için oy verme işlemi 17.00'ye kadar sürecek.

Türkiye'nin 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanının belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 bin 885 sandık kurulacak. Seçimde yurt içinde 60 milyondan fazla seçmen oy kullanacak.

Seçimde, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarışacak. İşte oy verme işlemleri sırasında kameralara yansıyan görüntüler;

Türkiye sandık başında! İşte oy verme işlemlerinden yansıyan kareler

Türkiye sandık başında! İşte oy verme işlemlerinden yansıyan kareler

Türkiye sandık başında! İşte oy verme işlemlerinden yansıyan kareler

Türkiye sandık başında! İşte oy verme işlemlerinden yansıyan kareler

Türkiye sandık başında! İşte oy verme işlemlerinden yansıyan kareler

Türkiye sandık başında! İşte oy verme işlemlerinden yansıyan kareler

Türkiye sandık başında! İşte oy verme işlemlerinden yansıyan kareler

Türkiye sandık başında! İşte oy verme işlemlerinden yansıyan kareler

Türkiye sandık başında! İşte oy verme işlemlerinden yansıyan kareler

Türkiye sandık başında! İşte oy verme işlemlerinden yansıyan kareler

Türkiye sandık başında! İşte oy verme işlemlerinden yansıyan kareler

Türkiye sandık başında! İşte oy verme işlemlerinden yansıyan kareler

Türkiye sandık başında! İşte oy verme işlemlerinden yansıyan kareler

Türkiye sandık başında! İşte oy verme işlemlerinden yansıyan kareler

Türkiye sandık başında! İşte oy verme işlemlerinden yansıyan kareler

Türkiye sandık başında! İşte oy verme işlemlerinden yansıyan kareler

Türkiye sandık başında! İşte oy verme işlemlerinden yansıyan kareler

Türkiye sandık başında! İşte oy verme işlemlerinden yansıyan kareler

Türkiye sandık başında! İşte oy verme işlemlerinden yansıyan kareler

Türkiye sandık başında! İşte oy verme işlemlerinden yansıyan kareler

Türkiye sandık başında! İşte oy verme işlemlerinden yansıyan kareler

Türkiye sandık başında! İşte oy verme işlemlerinden yansıyan kareler

Türkiye sandık başında! İşte oy verme işlemlerinden yansıyan kareler

Türkiye sandık başında! İşte oy verme işlemlerinden yansıyan kareler

Türkiye sandık başında! İşte oy verme işlemlerinden yansıyan kareler

Türkiye sandık başında! İşte oy verme işlemlerinden yansıyan kareler

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

28 Mayıs Seçimi Seçim 2023 Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Miray Selcuk:

Arkadaşlar beni yanlış anlamayın. Oy kullanmada japon sistemini uygulayalım. Oy kullanmak için en az lise mezunu milletvekili olmak için enaz önlisans ve 65 yaş üstü oydan muaf olmalı. Ancak böyle kalkınırız.

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