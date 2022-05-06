Motorin Haberleri - Motorin Haber - Haberler

Motorin Haberleri
Motorin haber, Motorin son dakika haberleri ve gelişmeleri.
Ağbaba: "Malatya'da Don ve Doludan Çiftçi Etkilendi. Bir An Önce Hasap Tespitiyle Gereken Yapılmalıdır"
LPG'ye indirim var mı? SON DAKİKA! 5 - 6 Mayıs Otogaz indirim var mı? LPG'ye indirim geldi mi, gelecek mi? LPG indirim son dakika haberi
Benzin Motorin zam SON DAKİKA! 6 Mayıs mazota zam gelecek mi? Mazot zammı ne zaman? Güncel motorin fiyatları!
Gökçel'den TMO'ya: "Bir An Önce Fiyatları Açıklamalı. Çiftçiyi Kurtaracak Bir Fiyat Olmazsa Önümüzdeki Yıl 10 Liraya Buğday İthal Etmek Zorunda...
Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 6 Mayıs Benzine ve motorine ZAM var mi? Benzin motorin fiyatları ne kadar? Benzin ve mazot fiyatı ne kadar?
Tüik Enflasyon Oranını Yüzde 69 Olarak Açıkladı… Vatandaş: "Millet İki Yumurta Kırıp Yemeye Muhtaç Oldu, Bu Enflasyon Oranı Hikaye"
AB'nin Rusya'ya ambargo kararı petrol piyasalarını vuracak! Türkiye'deki akaryakıt fiyatları fırlayabilir
Babacan: "Zamanında Yaptık, Yeniden Yapmak Çok Zor Değil. Ama Önce Şu Kadronun Bir Değişmesi Gerekiyor. Maç Çok Uzadı"
AB'nin Rusya'ya ambargo kararı petrol piyasalarını vuracak! Türkiye'deki akaryakıt fiyatları fırlayabilir
Siirtli Öğrenciler, Şehirlerarası Bilet Fiyatlarından Şikayetçi: "Önceden 150 Liraya Alıyordum, Şu An 280 Lira, Zorluyor. Gidiş Geliş 560 Lira"
Tunç Soyer: Depremzedeler İçin Kooperatif Modeli Başlatıyoruz. Çeşme Projesi İçin Dava Açtık, Protesto İçin Miting Düzenliyoruz
Benzine zam geldi mi? BENZİNE BÜYÜK ZAM! Benzine zam ne zaman gelecek? Benzin zammı ne zaman? Yakıta zam gelecek mi? Güncel benzin fiyatları!
Muğlalı Şekerci: Her Bayram Birer, İkişer Kilo Şeker Alınırdı. Şu Anda Millet Kilosu 50 Lira Olan Şekerden 10-15 Liralık Alıyor
Yurttaşın Yoksulluk Tanımı: "Hırsızlık Arttı, 100 Liralık Kablo İçin Belediyeyi 5 Bin Lira Zarara Sokuyor"
Benzine zam ne zaman gelecek? SON DAKİKA! Benzin zammı ne zaman? Benzine zam var mı? Benzine ve Mazota zam geldi mi? Güncel Benzin fiyatları!
Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 1 Mayıs Benzine ve mazota ZAM var mi? Benzin motorin fiyatları ne kadar? Benzin ve mazot fiyatı ne kadar?
Taksiciler Odası Başkanı'ndan İstanbulluları kızdıracak sözler: İstediğimiz oranda zam olursa şikayetler ortadan kalkar
Malatya Otogarında Bayram Yoğunluğundan Eser Yok: "Vatandaşlar Oldukları Yerde, Dört Duvar Arasında Bayramını Yapmaya Çalışacak"
Babacan'dan 'Cumhurbaşkanı Adayı' Açıklaması: "Bizim A Planımız, 6'lı Masada Bir Ortak Aday Oluşturup Tek Adayla Seçimlere Gitmek"
CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı: "Eğer Bu Ülkede Kaynak Yoksa 5'li Çetenin Parası Tıkır Tıkır Nasıl Ödeniyor?"
8-10 TL Taban Fiyat Bekleyen Rizeli Çay Üreticisi: "Erdoğan Var ya Bizim Erdoğan'ımızdır. Karadenizlidir Ama Bize Çok Gıcık"
CHP İzmir İl Başkanı 200 lirayla pazara çıktı: Yarımşar kilo almamıza rağmen para yetmedi
Ankara Büyükşehir Belediyesi 9 Bin 100 Çiftçiye 2 Milyon 500 Bin Kilogram Nohut Tohumu Dağıttı
Aydınlı Çiftçi: Bir Cıvatayı 75 Kuruşa Alıyordum, 7 Lira Oldu. Ak Parti'ye Oy Verdim, Pişmanım
Akaryakıta Gelen Zamlar Nedeniyle Otogarlarda Bayram Havası Yok. Eskişehir Otogar Esnafı: Bırakın İlave Seferi Sıralarımızı Dolduramıyoruz
Akaryakıt fiyatlarına sinirlenen sunucu, canlı yayında Enerji Bakanlığı ve EPDK'ya sitem etti: 1 litrede 90 kuruş kazıklanıyorum
Benzine ve Motorine indirim gelecek mi? 25 - 26 Nisan Mazot indirimi ne zaman? Benzine ve Motorine indirim geldi mi? Güncel Motorin fiyatları!
Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 26 Nisan Benzine ve motorine ZAM ve İNDİRİM var mi? Benzin motorin fiyatları ne kadar? Benzin ve mazot fiyatı!
Davutoğlu'ndan Çiftçilere: "Gelecek Partisi İktidarında Tarım Birinci Önceliğimiz Olacak"
Sarp Sınır Kapısı'nda minibüsün yakıt deposunda 104 kilogram kaçak bal ele geçirildi
Ekvator'un Galapagos Adaları'nda Motorin Yüklü Geminin Batmasının Ardından Temizleme Çalışmaları Sürüyor
PROF. DR. SARI: BOĞAZLAR VE ÇEVRELERİNİN BİR BÖLÜMÜ BALIK AVCILIĞINA KAPATILMALI
CHP İzmir'den 23 Nisan Kutlaması. Deniz Yücel: "Tek Adam Yönetimine Karşı 'Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir' Diyoruz"
Türkiye'nin En Uzak Köylerinden Çamlıçatak'ta Çocuklar Dertli: Okula 5 Kilometre Yürüyoruz, Dönüşte Tarla ve Ahırda Ailemize Yardım Ediyoruz
Davutoğlu'nun Gittiği Sakarya'da Çiftçinin Gündemi Zamlar: Bir Balya Saman 50 Lira, Bir Çuval Yem 300 Lira Olacak İş Mi
Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 22 - 23 Nisan Benzine ve motorine ZAM ve İNDİRİM var mi? Benzin motorin fiyatları ne kadar? Benzin ve mazot fiyatı!
Kahramankazan Belediyesi'nden çiftçilere önce ayçiçeği tohumu şimdi de gübre desteği
Benzine ve Mazota indirim gelecek mi? SON DAKİKA! 22 Nisan Mazota indirim var mı? Motorine indirim gelecek mi? Güncel benzin ve mazot fiyatları!
Akşener'e Dert Yanan Esnaf: "Hayvancılık Bitik, Mazot En Büyük Sıkıntımız, Yem Yine Öyle, Hangi Birisini Sayayım Ki"
Cemal Enginyurt'tan Kılıçdaroğlu'na Destek: "Kemal Bey'i ve Eşi Hanımefendiyi Evimizde Misafir Etmekten Şeref Duyarız"
Çorumlu Patates Satıcısı: Patatesin Eziği Çürüğü Bile 2.5 Lira. Artık Tezgah Altında Çürük Malzeme Kalmıyor
İzmirli Esnaf: Zamlardan Bıktık. 15-16 Senedir Buradayım, Böyle Sıkıntı Yaşamadım
Kendi yeriymiş gibi girdi, önüne geleni çalıp gitti... Futbol takımının tesisine dadanan hırsız kamerada
Benzine ve Mazota zam var mi? SON DAKİKA! 21 Nisan Benzine zam gelecek mi? Benzine ve Mazota zam var mı? Güncel benzin ve motorin fiyatları!