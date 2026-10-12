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Suruç'ta çiftçiler traktörlerle gübre, mazot ve su fiyatlarını protesto ettiler

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Suruç'ta çiftçiler traktörlerle gübre, mazot ve su fiyatlarını protesto ettiler
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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde çiftçiler, gübre, mazot, enerji ve sulama suyu fiyatlarının yükünü traktörlerle protesto ettiler. Eyleme DEM Parti Milletvekili Ferit Şenyaşar da destek verdi; çiftçiler girdi maliyetlerinin düşürülmesini ve kalıcı çözüm talep ettiler.

(ŞANLIURFA) - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde çiftçiler gübre, mazot, enerji ve sulama suyu fiyatlarının üretim maliyetleri üzerindeki yükünü protesto ettiler.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde çiftçiler, artan üretim maliyetlerine dikkati çekmek amacıyla eylem düzenlediler. Bazı çiftçilerin traktörleriyle katıldığı eyleme Dem Parti Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar ve çeşitli sivil toplum örgütü üyeleri de destek verdi.

Eylemde özellikle sulama suyu ücretleri, gübre ve akaryakıt fiyatları ile enerji maliyetlerinin yüksekliği gündeme getirildi. Üreticiler, artan girdi maliyetlerinin yanı sıra tarımsal ürün fiyatlarındaki dengesizliklerin de çiftçilerin ekonomik yükünü artırdığını belirterek, üretimin devamlılığının sağlanabilmesi için tarımsal girdi maliyetlerinin düşürülmesini ve yaşanan sorunlara kalıcı çözümler üretilmesini talep ettiler.

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ferit Şenyaşar da yaptığı açıklamada, Suruç'un Türkiye'nin en verimli topraklarına sahip olduğunu ifade ederek, "Ama son beş yıla baktığımızda Urfa'da çiftçiler ne ekiyorsa zarar ediyor. Burada en çok ekilen ürünlerin başında buğday, pamuk, arpa, mısır geliyor. Çiftçi hangi ürünü ekiyorsa zarar ediyor" dedi.

Tarımsal sulama konusunda da çok büyük adaletsizlik olduğunu söyleyen Şenyaşar, çiftçilerin, "Ekiyoruz, emek veriyoruz, uğraşıyoruz, işin sonunda ürünümüzü maliyet fiyatı altında satıyoruz, zarar ediyoruz. Tarlamızı ekmesek zarar etmiş olmayız" dediklerini ifade etti.

Şenyaşar, çiftçilere destek verilmesi gerektiğini belirtti.

Kaynak: ANKA
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