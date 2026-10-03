Haberler

Akaryakıtta peş peşe indirim! Motorinde tabela yine değişiyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Akaryakıtta peş peşe indirim! Motorinde tabela yine değişiyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Motorin fiyatlarında sürücüleri sevindirecek yeni bir indirim beklentisi oluştu. Geçtiğimiz günlerde yapılan 2,22 TL'lik indirimin ardından, 6 Ekim'den itibaren motorinin litre fiyatında 4,95 TL'lik yeni bir düşüş bekleniyor. İndirimin pompaya yansımasıyla İstanbul'da motorinin litresinin 90,03 TL'ye gerilemesi öngörülüyor.

ABD ile İran arasında yaşanan gerilimin küresel petrol fiyatlarında yarattığı dalgalanma, yurt içi akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansımaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde litre fiyatında 2,22 liralık düşüş kaydedilen motorin grubunda yeni bir indirim daha gündeme geldi.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 6 Ekim Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 4,95 liralık bir indirim yapılması bekleniyor.

İNDİRİM SONRASI YENİ FİYAT LİSTESİ

Söz konusu 4,95 liralık indirimin pompaya yansıması durumunda, motorinin litre fiyatlarında oluşacak yeni tablo şu şekilde olacak:

İstanbul: 90,03 TL

Ankara: 91,13 TL

İzmir: 91,43 TL

Doğu İlleri: 92,83 TL

Kaynak: Haberler.com
AK Partili vekil Serkan Bayram canlı yayında patladı: Fatma Betül yesin diye mi?

AK Partili vekil canlı yayında patladı: Fatma Betül yesin diye mi?
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Asansörde skandal! Kurye idrarını yaparken kameraya yakalandı

Sipariş getiren kuryenin asansörde yaptıkları mide bulandırdı
Türkiye'ye gol atan Lukaku'dan Fenerbahçe'ye olay mesaj: Dönüşte kulüple görüşeceğim

Türkiye'ye gol atan Lukaku'dan Fenerbahçe'ye olay mesaj

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 4 kişi tutuklandı

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 4 kişi tutuklandı!
Ev hapsi kararı verilen Çağla Boz'un uyuşturucu test sonucu belli oldu

Çağla Boz'un uyuşturucu test sonucu belli oldu
Aziz Yıldırım 3-4 haftaya açılacak demişti! Lukaku ilk golünü Türkiye'ye attı

Aziz Yıldırım'ı haklı çıkardı

Süresiz nafaka tamamen kalktı mı? Hukukçu Prof. Dr. Öz: AYM kararı yoksulluk nafakasını kaldırmadı

Süresiz nafaka kalktı mı? Hukukçu yanlış bilineni açıkladı
Edin Dzeko milli takıma veda etti! Takım arkadaşlarının omuzlarında sahayı gezdi

Bir devir resmen sona erdi! Sevenleri kahroldu