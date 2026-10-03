Akaryakıtta peş peşe indirim! Motorinde tabela yine değişiyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

ABD ile İran arasında yaşanan gerilimin küresel petrol fiyatlarında yarattığı dalgalanma, yurt içi akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansımaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde litre fiyatında 2,22 liralık düşüş kaydedilen motorin grubunda yeni bir indirim daha gündeme geldi.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 6 Ekim Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 4,95 liralık bir indirim yapılması bekleniyor.

İNDİRİM SONRASI YENİ FİYAT LİSTESİ

Söz konusu 4,95 liralık indirimin pompaya yansıması durumunda, motorinin litre fiyatlarında oluşacak yeni tablo şu şekilde olacak:

İstanbul: 90,03 TL

Ankara: 91,13 TL

İzmir: 91,43 TL

Doğu İlleri: 92,83 TL

Kaynak: Haberler.com