Akaryakıtta peş peşe indirim! Motorinde tabela yine değişiyor

Akaryakıtta peş peşe indirim! Motorinde tabela yine değişiyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Motorin fiyatlarında sürücüleri sevindirecek yeni bir indirim beklentisi oluştu. Geçtiğimiz günlerde yapılan 2,22 TL'lik indirimin ardından, 6 Ekim'den itibaren motorinin litre fiyatında 4,95 TL'lik yeni bir düşüş bekleniyor. İndirimin pompaya yansımasıyla İstanbul'da motorinin litresinin 90,03 TL'ye gerilemesi öngörülüyor.
ABD ile İran arasında yaşanan gerilimin küresel petrol fiyatlarında yarattığı dalgalanma, yurt içi akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansımaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde litre fiyatında 2,22 liralık düşüş kaydedilen motorin grubunda yeni bir indirim daha gündeme geldi.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 6 Ekim Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 4,95 liralık bir indirim yapılması bekleniyor.
İNDİRİM SONRASI YENİ FİYAT LİSTESİ
Söz konusu 4,95 liralık indirimin pompaya yansıması durumunda, motorinin litre fiyatlarında oluşacak yeni tablo şu şekilde olacak:
İstanbul: 90,03 TL
Ankara: 91,13 TL
İzmir: 91,43 TL
Doğu İlleri: 92,83 TL