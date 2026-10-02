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Motorin indirim SON DAKİKA! (YENİ TARİFELER) 3 Ekim Cumartesi Bu gece motorine (mazot) indirim gelecek mi? Motorine ne kadar indirim gelecek?

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Motorin indirim SON DAKİKA! (YENİ TARİFELER) 3 Ekim Cumartesi Bu gece motorine (mazot) indirim gelecek mi? Motorine ne kadar indirim gelecek?
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Akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ederken motorin grubunda beklenen değişiklik araç sahiplerinin takibinde. Sektör kaynaklarının paylaştığı bilgilere göre motorin fiyatlarında yeni bir düzenleme yapılması bekleniyor. Peki, 3 Ekim Cumartesi Bu gece motorine (mazot) indirim gelecek mi? Motorine ne kadar indirim gelecek? Güncel motorin fiyatlarına dair detaylar...

Akaryakıt fiyatlarında yaşanan hareketlilik araç sahiplerinin gündemindeki yerini koruyor. Petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmaların pompaya yansıması beklenirken, motorin grubunda yapılması öngörülen indirim de takip ediliyor. Peki, 3 Ekim Cumartesi Bu gece motorine (mazot) indirim gelecek mi? Motorine ne kadar indirim gelecek? Detaylar...

3 EKİM CUMARTESİ BU GECE MOTORİNE (MAZOT) İNDİRİM GELECEK Mİ?

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre motorin grubunda 3 Ekim 2026 Cumartesi gününden geçerli olmak üzere fiyat indirimi yapılması öngörülüyor.

Motorin fiyatında beklenen indirimin 2,22 TL seviyesinde olması bekleniyor. Ancak fiyat değişikliğinin kesinleşmesi için son kararın üst makamlarca verilmesi gerekiyor.

İndirim tutarının 2 Ekim Cuma günü saat 16.00'da kesinleşmesi bekleniyor. İndirimin kesinleşmesi durumunda yeni fiyatlar 3 Ekim Cumartesi gününden itibaren pompaya yansıyacak.

MOTORİNE NE KADAR İNDİRİM GELECEK?

Sektör kaynaklarının verdiği bilgilere göre motorin grubunda 2,22 TL'lik indirim yapılması öngörülüyor. Söz konusu değişikliğin kesinleşmesi halinde motorinin litre fiyatı şehirlerde yeni tarifeden uygulanacak.

Benzin grubunda ise 2 Ekim 2026 tarihinde herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

MOTORİN İNDİRİM SON DAKİKA! (YENİ TARİFELER)

Motorin indiriminin kesinleşmesi halinde 3 Ekim Cumartesi gününden itibaren pompada yeni fiyatlar geçerli olacak. Beklenen indirim sonrasında motorinin litre fiyatının İstanbul'da 94,98 TL, Ankara'da 96,08 TL, İzmir'de 96,38 TL seviyesine gerilemesi bekleniyor.

Motorinin doğu illerindeki litre fiyatının ise indirimin gerçekleşmesi halinde 97,78 TL seviyesine düşmesi öngörülüyor.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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