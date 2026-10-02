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Zamların ardından nefes aldıracak haber! Motorine indirim geliyor

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Zamların ardından nefes aldıracak haber! Motorine indirim geliyor
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ÖTV artışıyla yükselen akaryakıt fiyatlarında ibre yeniden tersine döndü. Brent petrol ve uluslararası ürün fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle, motorin grubunda bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere litre başına 2 lira 22 kuruşluk indirim bekleniyor.

  • Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından (00.01) itibaren geçerli olmak üzere 2 TL 22 kuruş indirim yapılacak.
  • İndirim sonrası motorin fiyatının İstanbul (Avrupa) 94,88 TL, İstanbul (Anadolu) 94,68 TL, Ankara 95,98 TL ve İzmir 96,28 TL olması öngörülüyor.
  • Benzin grubunda şimdilik herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

Döviz kuru, petrol fiyatları ve vergi ayarlamalarıyla dalgalanan akaryakıt piyasasında motorin kullanıcılarını sevindirecek bir gelişme yaşandı. Resmi Gazete'de yayımlanan maktu ÖTV artışı ve KDV etkisiyle pompa fiyatlarında yaşanan yükselişin ardından, uluslararası piyasalardaki gevşeme tabelalara indirim olarak yansıyor.

MOTORİNE İNDİRİM GECE YARISI TABELALARA YANSIYACAK

Sektör temsilcilerinden edinilen bilgilere göre, bu gece yarısından (00.01) itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 2 TL 22 kuruşluk indirim yapılacak. Yapılacak indirimle birlikte son vergi artışının getirdiği maliyet yükünün önemli bir kısmı telafi edilmiş olacak. Benzin grubunda ise şimdilik herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

İNDİRİM SONRASI BÜYÜKŞEHİRLERDE OLUŞACAK POMPA FİYATLARI

2,22 TL'lik indirimin pompaya yansımasıyla birlikte motorinin büyükşehirlerdeki yeni fiyat tarifesinin şu şekilde güncellenmesi öngörülüyor:

İstanbul (Avrupa)

  • Benzin: 84,50 TL
  • LPG: 36,44 TL
  • Motorin (Mevcut): 97,10 TL
  • Motorin (Beklenen indirim sonrası): 94,88 TL

İstanbul (Anadolu)

  • Benzin: 84,40 TL
  • LPG: 35,85 TL
  • Motorin (Mevcut): 96,90 TL
  • Motorin (Beklenen indirim sonrası): 94,68 TL

Ankara

  • Benzin: 85,50 TL
  • LPG: 36,54 TL
  • Motorin (Mevcut): 98,20 TL
  • Motorin (Beklenen indirim sonrası): 95,98 TL

İzmir

  • Benzin: 85,80 TL
  • LPG: 36,44 TL
  • Motorin (Mevcut): 98,50 TL
  • Motorin (Beklenen indirim sonrası): 96,28 TL
Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

hani eskiler ne yaptı ne yaptı diyenler var ya, bakın ne yaptı diye sorguladığınız o eskiler beş tane petrol rafinerisi yapıp bırakmasa idi herhalde benzini mazotu bin liraya alacaktık:)) Eskilerin yaptığı beş tane rafineriye rağmen mazot ihtiyacımızı karşılayamıyoruz

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Haber YorumlarıAli Çelik:

Ya bu komedi artık son bulsun nereden nereye geldi kaça alınıp kaca satılıyor

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Haber YorumlarıMehmet Karagoz:

LPG 41 TL yazıyı güncelle editör

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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

hep eskiler ne yaptı her şeyi reyiz yaptı diyorlar ya demek ki eskiler o beş tane petrol rafinerisini yapmasa benzini mazotu bin liraya alacakmışız. Düşünün o beş tane rafineriye rağmen mazot ihtiyacımızı karşılayamıyor dışarıdan alıyoruz ve zamlarında gerekçelerinde biri bu:))

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Haber YorumlarıMeryem çelik:

bu kadar çok indirmen ya iki indirip beş bindirme yapıyor sunuz

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