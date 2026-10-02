Zamların ardından nefes aldıracak haber! Motorine indirim geliyor

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Döviz kuru, petrol fiyatları ve vergi ayarlamalarıyla dalgalanan akaryakıt piyasasında motorin kullanıcılarını sevindirecek bir gelişme yaşandı. Resmi Gazete'de yayımlanan maktu ÖTV artışı ve KDV etkisiyle pompa fiyatlarında yaşanan yükselişin ardından, uluslararası piyasalardaki gevşeme tabelalara indirim olarak yansıyor.

MOTORİNE İNDİRİM GECE YARISI TABELALARA YANSIYACAK

Sektör temsilcilerinden edinilen bilgilere göre, bu gece yarısından (00.01) itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 2 TL 22 kuruşluk indirim yapılacak. Yapılacak indirimle birlikte son vergi artışının getirdiği maliyet yükünün önemli bir kısmı telafi edilmiş olacak. Benzin grubunda ise şimdilik herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

İNDİRİM SONRASI BÜYÜKŞEHİRLERDE OLUŞACAK POMPA FİYATLARI

2,22 TL'lik indirimin pompaya yansımasıyla birlikte motorinin büyükşehirlerdeki yeni fiyat tarifesinin şu şekilde güncellenmesi öngörülüyor:

İstanbul (Avrupa)

Benzin: 84,50 TL

LPG: 36,44 TL

Motorin (Mevcut): 97,10 TL

Motorin (Beklenen indirim sonrası): 94,88 TL

İstanbul (Anadolu)

Benzin: 84,40 TL

LPG: 35,85 TL

Motorin (Mevcut): 96,90 TL

Motorin (Beklenen indirim sonrası): 94,68 TL

Ankara

Benzin: 85,50 TL

LPG: 36,54 TL

Motorin (Mevcut): 98,20 TL

Motorin (Beklenen indirim sonrası): 95,98 TL

İzmir

Benzin: 85,80 TL

LPG: 36,44 TL

Motorin (Mevcut): 98,50 TL

Motorin (Beklenen indirim sonrası): 96,28 TL

Kaynak: Haberler.com