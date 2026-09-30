Akaryakıta zam mı gelecek, ne zaman? Son dakika! LPG, motorin, benzin, mazota zam var mı?

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Benzin, motorin ve LPG fiyatlarında 1 Ekim öncesinde yaşanabilecek değişiklikler sürücülerin gündeminde yer alıyor. Mevcut düzenlemeler üzerinden yapılan hesaplamalarda benzinde yaklaşık 12,47-12,48 TL, motorinde 3,60 TL ve LPG'de 1,48 TL civarında artış ihtimali öne çıkıyor. Söz konusu rakamların yeni bir düzenleme yapılmaması ve hesaplanan vergi farklarının pompaya tamamen yansıması halinde oluşabileceği belirtiliyor.

AKARYAKIT ZAMMI SON DAKİKA!

Akaryakıt fiyatlarında 1 Ekim öncesinde gözler benzin, motorin ve LPG'nin litre fiyatlarına çevrildi. Benzinde eşel mobil uygulamasının sona ermesiyle ÖTV kaynaklı fiyat değişikliği gündeme gelirken, motorin ve LPG'de de vergi düzenlemelerine bağlı artış ihtimali bulunuyor. Mevcut hesaplamalar, benzinde yaklaşık 12,48 TL, motorinde 3,60 TL ve LPG'de 1,48 TL seviyesinde artış yaşanabileceğine işaret ediyor.

1 EKİM LPG, MOTORİN VE BENZİNE ZAM VAR MI?

1 Ekim itibarıyla üç akaryakıt ürününde de fiyat değişikliği yaşanma ihtimali bulunuyor. Benzinde eşel mobil mekanizmasının mevcut uygulamasının sona ermesiyle ÖTV tutarında oluşabilecek farkın pompa fiyatına yansıması bekleniyor. Motorinde ise daha önce belirlenen kademeli ÖTV artışının yeni aşamasına geçilmesi, LPG'de ise mevcut vergi düzenlemeleri nedeniyle fiyat değişikliği gündeme geliyor.

Mevcut hesaplamalarda benzinin litre fiyatında yaklaşık 12,47-12,48 TL, motorinde yaklaşık 3,60 TL ve LPG'de yaklaşık 1,48 TL artış öngörülüyor. Ancak bu rakamlar kesinleşmiş pompa fiyatı artışları olarak değerlendirilmemeli. Gece yarısına kadar yapılabilecek yeni düzenlemeler, hesaplanan tutarların pompaya yansıyacak nihai seviyesini değiştirebilir.

BENZİNDE EŞEL MOBİL UYGULAMASI SONA ERİYOR

Akaryakıt fiyatlarındaki yükselişin pompaya doğrudan yansımasını sınırlandıran eşel mobil mekanizmasının benzinde uygulanan mevcut şeklinin 30 Eylül gecesi sona ermesi bekleniyor. Sistem kapsamında akaryakıt fiyatlarındaki değişimin belirli bölümünün ÖTV üzerinden dengelenmesiyle tüketiciye yansıyan artışın sınırlandırılması amaçlanıyordu.

Uygulamanın sona ermesiyle daha önce ÖTV üzerinden karşılanan farkın pompa fiyatlarına yansıması gündeme geliyor. Yeni bir düzenleme yapılmaması halinde benzinin litre fiyatında vergi kaynaklı belirgin bir değişiklik yaşanabileceği hesaplanıyor.

BENZİNDE ÖTV TUTARI YÜKSELEBİLİR

Mevcut hesaplamalarda benzinin litresinden alınan ÖTV yaklaşık 4,43 TL seviyesinde bulunuyor. Eşel mobil uygulamasının sona ermesiyle birlikte bu tutarın 14,83 TL seviyesine çıkabileceği hesaplanıyor.

ÖTV tutarındaki yaklaşık 10,40 TL'lik farkın KDV etkisiyle birlikte pompa fiyatına yansıması halinde toplam artışın yaklaşık 12,48 TL seviyesine ulaşabileceği öngörülüyor. Bu nedenle söz konusu rakam, kesinleşmiş bir zamdan ziyade mevcut düzenlemeler üzerinden yapılan hesaplamayı ifade ediyor.

BENZİN FİYATI 90 TL'Yİ GEÇEBİLİR

Vergi kaynaklı farkın tamamının pompa fiyatına yansıması halinde benzinde yaklaşık 12,48 TL'lik artış ortaya çıkabilecek. Bu senaryoda İstanbul'da benzin litre fiyatının 90 TL seviyesini aşabileceği hesaplanıyor. Ankara ve İzmir'de de benzer şekilde litre fiyatının 90 TL'nin üzerine çıkması ihtimali bulunuyor.

Bununla birlikte nihai pompa fiyatı, 1 Ekim öncesinde yapılabilecek düzenlemelere ve vergi tutarlarında yaşanabilecek değişikliklere bağlı olarak farklılık gösterebilir.

BU GECE LPG, MOTORİN VE BENZİNE NE KADAR ZAM GELECEK?

Mevcut düzenlemeler üzerinden 1 Ekim için yapılan hesaplamalarda akaryakıt ürünlerinde öne çıkan olası artışlar şu şekilde:

Benzin: Yaklaşık 12,47-12,48 TL

Motorin: Yaklaşık 3,60 TL

LPG: Yaklaşık 1,48 TL

Benzindeki hesaplama eşel mobil uygulamasının sona ermesiyle oluşabilecek ÖTV farkına dayanıyor. Motorindeki artış kademeli ÖTV uygulamasının 1 Ekim'deki yeni aşaması üzerinden hesaplanırken, LPG'deki değişiklik de vergi kaynaklı düzenlemeler kapsamında değerlendiriliyor.

MOTORİNE 3,60 TL ARTIŞ HESAPLANIYOR

Motorin fiyatlarında da 1 Ekim itibarıyla yeni bir ÖTV artışı gündeme geliyor. Daha önce yapılan düzenleme kapsamında motorindeki ÖTV tutarının yıl sonuna kadar kademeli olarak artırılması planlanmıştı.

Eylül ayında litre başına 3 TL olarak uygulanan ÖTV'nin 1 Ekim itibarıyla 6 TL'ye yükselmesi halinde, KDV etkisiyle birlikte motorinin litre fiyatında yaklaşık 3,60 TL artış oluşabileceği hesaplanıyor.

Kademeli uygulama kapsamında motorindeki ÖTV tutarının kasım ayında 9 TL'ye, aralık ayında ise 12 TL'ye çıkarılması bekleniyor. 1 Ocak 2027 itibarıyla uygulanacak ÖTV tutarının ise litre başına 13,9006 TL olması öngörülüyor.

LPG FİYATINDA 1,48 TL ARTIŞ İHTİMALİ

1 Ekim'de akaryakıt fiyatlarında yaşanabilecek değişikliklerin LPG'ye de yansıması bekleniyor. Mevcut düzenlemelerin sona ermesi halinde otogazın litre fiyatında yaklaşık 1,48 TL artış meydana gelebileceği hesaplanıyor.

Böylece yeni bir düzenleme yapılmaması halinde benzin, motorin ve LPG fiyatlarında aynı dönemde değişiklik yaşanması gündeme geliyor.

GÖZLER 1 EKİM'İN İLK DAKİKALARINDA

Akaryakıt fiyatlarında 1 Ekim için hesaplanan rakamların kesinleşmiş pompa fiyatları olmadığı önem taşıyor. Benzinde eşel mobil uygulamasının sona ermesi, motorinde kademeli ÖTV artışı ve LPG'deki vergi kaynaklı değişiklikler mevcut fiyat hesaplamalarının temelini oluşturuyor.

Yeni bir düzenleme yapılmaması halinde benzinde yaklaşık 12,47-12,48 TL, motorinde 3,60 TL ve LPG'de 1,48 TL seviyesinde artış ihtimali bulunuyor. Gece yarısına kadar alınabilecek yeni kararlar veya vergi düzenlemelerinde yapılabilecek değişiklikler, akaryakıt ürünlerinin pompaya yansıyacak nihai fiyatlarını değiştirebilir.