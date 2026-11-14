Motorin indirimi neden yok? Beklenen 4 liralık indirim neden gelmedi?

Motorine 14 Kasım 2026 Cumartesi günü yapılması beklenen yaklaşık 4 liralık indirim pompaya yansımadı. Sektör kaynaklarının aktardığına göre uluslararası piyasada motorinin ton fiyatı bir günde 53 dolar yükseldi ve indirim beklentisi ortadan kalktı. İstanbul Avrupa Yakası'nda motorinin litresi 95,20 TL'den satılıyor; sektör kaynakları gelecek hafta ortasına kadar değişiklik beklemiyor.

MOTORİN İNDİRİMİ NEDEN YOK?

Petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından motorinde 13 ya da 14 Kasım'da indirim bekleniyordu. Bu hesap, ABD ile İran arasındaki gerginliğin yeniden artmasıyla değişti. Sektör kaynaklarına göre İran'ın açıklamalarının ardından motorinin küresel piyasadaki ton fiyatı bir günde 53 dolar arttı. Türkiye'de pompa fiyatları uluslararası ürün fiyatları ve döviz kuruna göre belirlendiği için beklenen indirim gündemden çıktı.

4 LİRALIK İNDİRİM İDDİASI NE OLDU?

Bazı yayınlarda motorine 14 Kasım'da yaklaşık 4 liralık indirim geleceği yazılmıştı. Timeturk'ün 13 Kasım 2026 tarihli haberine göre sektör kaynakları bu iddiayı doğrulamadı ve "İndirim söz konusu değil" dedi. 14 Kasım sabahı İstanbul, Ankara ve İzmir için açıklanan fiyatlarda motorin grubunda yeni bir indirim yer almadı.

MOTORİN FİYATI NE KADAR?

13 ve 14 Kasım'da yayımlanan fiyatlara göre motorinin litresi İstanbul Avrupa Yakası'nda 95,20 TL, Anadolu Yakası'nda 95,00 TL, Ankara'da 96,30 TL ve İzmir'de 96,60 TL. LPG'de de yeni bir değişiklik yok: İstanbul Avrupa Yakası'nda otogazın litresi 50,70 TL. Fiyatlar ilçeye ve dağıtım şirketine göre birkaç kuruş değişebiliyor.

BENZİNE İNDİRİM GELDİ Mİ?

Evet. Benzinin litre fiyatına 12 Kasım 2026 Perşembe günü 3,54 TL indirim yapıldı. Bu indirimle benzinin litresi İstanbul Avrupa Yakası'nda 71,20 TL, Ankara'da 72,20 TL ve İzmir'de 72,40 TL oldu.

MOTORİNE İNDİRİM NE ZAMAN GELİR?

Henüz açıklanmış bir indirim tutarı ya da tarih yok. Sektör kaynakları, motorinde 18 Kasım Çarşamba gününe kadar indirim ya da zam beklemediklerini söyledi. Yeni fiyat, uluslararası motorin fiyatlarının seyrine ve dağıtım şirketlerinin fiyat listelerine göre kesinleşecek.