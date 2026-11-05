Von der Leyen, G7 petrol stokları konusunda IEA ile adımları koordine etti

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol ile G7'nin üzerinde uzlaştığı petrol stoklarının kullanıma sunulmasına yönelik adımları koordine ettiklerini bildirdi.

Von der Leyen ve Birol, Brüksel'de gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesaplarından paylaşımda bulundu.

Enerji fiyatlarının vatandaşlar ve işletmeler için başlıca endişe kaynaklarından biri olduğunu belirten von der Leyen, AB Komisyonu'nun geçen hafta kritik bir dönemde üretimi artırmaya yardımcı olmak amacıyla rafinerilerle stratejik diyalog toplantısı düzenlediğini anımsattı.

Von der Leyen, Birol ile G7'nin üzerinde uzlaştığı petrol stoklarının kullanıma sunulması konusunda atılacak adımları koordine ettiklerini ifade etti.

AB'nin geleceğinin, yenilenebilir kaynaklar ve nükleer dahil olmak üzere yerli temiz enerjiye dayalı elektrifikasyonda olduğunu vurgulayan von der Leyen, "Antalya'daki COP31'de, ortaklarımızla birlikte elektrifikasyonu hızlandırmak için çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa'nın ve dünyanın enerji güvenliği

IEA Başkanı Birol da von der Leyen ile Avrupa'nın ve dünyanın enerji güvenliği konusunda karşı karşıya bulunduğu zorluklar üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Görüşmede, özellikle kış mevsimine girilirken motorin, jet yakıtı ve doğal gaz piyasalarını ele aldıklarını bildiren Birol, "COP31'e yönelik olası sonuçlar ve AB'nin görüşmelerdeki rolü hakkında da konuştuk." ifadesini kullandı.

9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) düzenlenecek.

Kaynak: AA