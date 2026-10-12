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17 yaralının olduğu kaza kamerada! Vali dayanamadı tek cümle söyledi

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17 yaralının olduğu kaza kamerada! Vali dayanamadı tek cümle söyledi Haber Videosunu İzle
17 yaralının olduğu kaza kamerada! Vali dayanamadı tek cümle söyledi
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Antalya'nın Aksu ilçesinde yola dökülen mazot nedeniyle kontrolden çıkan yolcu midibüsü devrildi. Biri ağır 17 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olay yerine gelen Antalya Valisi Hulusi Şahin, kaza anını cep telefonundan şoföre izleterek "Hızlı geliyormuşsun" sözleriyle uyardı.

  • Antalya'nın Aksu ilçesinde yola dökülen mazot nedeniyle kontrolden çıkan yolcu midibüsü devrildi; kazada 1'i ağır 17 kişi yaralandı.
  • Midibüs, Tekirdağ Çerkezköy'den Antalya'nın Alanya ilçesine yolcu taşıyordu ve sürücüsü Hüseyin Taşçı'ydı.
  • Antalya Valisi Hulusi Şahin, kaza anını sürücüye cep telefonundan izleterek hızıyla ilgili uyardı.

Antalya’nın Aksu ilçesinde yola dökülen mazot nedeniyle kontrolden çıkan yolcu midibüsü devrildi. 1'i ağır 17 kişinin yaralandığı kazada incelemelerde bulunan Antalya Valisi Hulusi Şahin, araç sürücüsüne kaza anını telefondan izleterek hızıyla ilgili uyardı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Antalya-Isparta karayolu üzerindeki Aksu ilçesine bağlı Topallı kavşağı yakınlarında meydana geldi. Tekirdağ Çerkezköy'den Antalya'nın Alanya ilçesine yolcu taşıyan Hüseyin Taşçı yönetimindeki 59 AGZ 918 plakalı midibüs, yola dökülen akaryakıt nedeniyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

VALİLİK'TEN İLK AÇIKLAMA: 1'İ AĞIR 17 YARALI

Olayın ardından yazılı açıklama yapan Antalya Valiliği, araçta bulunan 23 yolcudan 17'sinin yaralandığını bildirdi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptıktan sonra çevre hastanelere kaldırdı.

VALİ ŞAHİN OLAY YERİNDE: DURUMU KRİTİK DEĞİL

Antalya Vali Hulusi Şahin ve Aksu Kaymakamı Cevat Çelik, kaza yerine gelerek çalışmaları bizzat yerinde koordine etti. Ekiplerden son durumu öğrenen Vali Şahin, durumu ağır olan yolcunun da hayati tehlikesinin bulunmadığını ifade etti.

ŞOFÖRE TELEFONDAN KAZA GÖRÜNTÜSÜNÜ İZLETTİ

Soruşturma sürerken kaza anına ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıktı. Olay yerinde inceleme yapan Vali Hulusi Şahin, güvenlik kameralarına yansıyan kaza anını sürücü Hüseyin Taşçı’ya cep telefonundan izleterek, "Hızlı geliyormuşsun" uyarısında bulundu.

Sürücünün oğlu Eşref Taşçı ise yola dökülen mazot yüzünden babasının direksiyon hakimiyetini kaybettiğini iddia etti. Devrilen midibüsün çekiciyle kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından Antalya-Isparta karayolunda trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıNizamettin Altunyay:

Bu ölenlerin katilleri trafik sorumlularidir

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