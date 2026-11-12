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Motorine indirim bekleyenlere kötü haber! Hesaplar alt üst oldu

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Motorine indirim bekleyenlere kötü haber! Hesaplar alt üst oldu
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Benzine yapılan 3 lira 54 kuruşluk indirimin ardından motorinde de fiyat düşüşü beklenirken İran'dan gelen açıklamalar hesapları değiştirdi. İran'ın Avrupa'daki ABD üslerini vurabileceği yönündeki tehdidinin ardından motorinin uluslararası piyasalardaki ton fiyatı bir günde 53 dolar yükseldi. Sektör kaynakları, gelecek hafta ortasına kadar motorin fiyatlarında değişiklik beklenmediğini açıkladı.

  • İran Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai'nin ABD saldırısı halinde Avrupa'daki Amerikan askeri üslerinin hedef alınabileceğini açıklaması motorin fiyatlarında sert yükselişe yol açtı.
  • Motorinin ton fiyatı bir günde 53 dolar artarak cuma veya cumartesi günü beklenen indirim ihtimalini ortadan kaldırdı.
  • Sektör kaynaklarına göre gelecek hafta ortasına kadar motorin fiyatlarında değişiklik beklenmiyor; benzin için de şu aşamada zam beklentisi bulunmuyor.

İran ile ABD arasındaki gerilim, küresel akaryakıt piyasalarında fiyatları yeniden yükselişe geçirdi. İran Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai'nin, ABD'nin ülkesine yeni bir saldırı düzenlemesi halinde Avrupa'daki Amerikan askeri üslerinin de hedef alınabileceğini açıklaması, motorin fiyatlarında sert yükselişe neden oldu.

Rızai, "Amerikalılar bir hata yapar ve bize saldırırsa kendimizi yakındaki üslerle sınırlamayacağız. Avrupa ülkelerindeki bazı Amerikan askeri üslerini bile hedef alabiliriz" ifadelerini kullandı.

MOTORİNİN TON FİYATI BİR GÜNDE 53 DOLAR ARTTI

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik yeni saldırılara gerek olmayacağını söylemesinin ardından Brent petrol ile uluslararası benzin ve motorin fiyatlarında düşüş yaşanmıştı. Bu gelişme üzerine benzine 3 lira 54 kuruş indirim yapılırken motorinde de cuma veya cumartesi günü fiyat düşüşü bekleniyordu.

Ancak İran'dan gelen son açıklamalarla birlikte piyasalardaki beklentiler değişti. Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre motorinin ton fiyatı yalnızca bir günde 53 dolar yükseldi ve beklenen indirim ihtimali ortadan kalktı.

MOTORİNDE GELECEK HAFTA ORTASINA KADAR DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR

ANKA Haber Ajansı'na konuşan sektör kaynakları, "Motorine de cuma ya da cumartesi günü indirim görünüyordu. Ancak, İran'dan gelen açıklamalar hesapları bir anda alt üst etti" değerlendirmesinde bulundu.

Motorin fiyatlarındaki yükselişin ardından yeni beklentiyi de açıklayan kaynaklar, "Benzinin ardından motorine de indirim bekleniyordu. Ancak, fiyatlar arttı. Gelecek hafta ortasına dek motorinde bir değişiklik olmaz" ifadelerini kullandı.

BENZİNE ZAM GELECEK Mİ?

Sektör temsilcileri, küresel piyasalarda benzinin ton fiyatında da bir miktar artış yaşandığını ancak mevcut yükselişin zam yapılmasını gerektirecek seviyede olmadığını belirtti. Böylece motorinde beklenen indirim ertelenirken benzin için de şu aşamada yeni bir zam beklentisi oluşmadı.

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Kaynak: ANKA
Bu haber 16 sitede yayınlandı.
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıRemzi YILMAZ:

ne kadar güzel bir ülkede yaşıyoruz anşak 1 lira indirim sabah 5 lira bindirim kimsenin de gıkı çıkmıyor

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
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