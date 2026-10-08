Konya Şeker, üretici ortaklarına 890 milyon 478 bin TL avans ödemesi yapacak

KONYA Şeker, 2026-2027 kampanya döneminde üretici ortaklarına 325 milyon 95 bin TL tutarında motorin avansı, 565 milyon 383 bin TL tutarında söküm avansı vereceğini ve toplamda 890 milyon 478 bin TL ödeme gerçekleştireceğini duyurdu. Ödemeler 9 Ekim Cuma günü saat 17.00 itibarıyla üretici ortakların hesaplarına yatırılmaya başlanacak.

Konya Şeker, 2026-2027 kampanya döneminde üretici ortaklarını desteklemeye devam ettiğini bildirdi. Üreticilerin yükünü hafifletmek amacıyla motorin ve söküm avansı desteği sağlayan Konya Şeker'in, çiftçilere toplamda 890 milyon 478 bin TL avans desteği vereceği kaydedildi. Konya Şeker'in, 325 milyon 95 bin TL tutarındaki motorin avans ödemesinin yanı sıra, 565 milyon 383 bin TL söküm avansı da sağlayacağı aktarıldı.

PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Pancar alım kampanyamızı açtık. Pancar tarımında önemli bir yer üstlenen çiftçi ortaklarımız bu kampanya döneminde de iyi bir hasat sezonu geçirerek ülkemiz tarımsal hasılasına çok büyük bir katkı vermiş olacak. 2026-2027 kampanya döneminde üreticilerimizin yanında olmaya ve üzerimize düşen ne varsa yapmaya çalışıyoruz. Endüstriyel döngümüzün ve tesislerimizin sürdürülebilirliğinin garantisi olan çiftçi ortaklarımıza 325 milyon 95 bin TL tutarındaki motorin avansı, 565 milyon 383 bin TL tutarındaki söküm avansı olmak üzere toplam 890 milyon 478 bin TL olan avans ödemelerimizi 9 Ekim 2026 saat 17.00 itibarıyla hesaplarına yatırmaya başlıyoruz. Ödemelerimizin şimdiden çiftçilerimize hayırlı olmasını temenni ediyor, tüm üreticilerimize bereketli bir sezon diliyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı