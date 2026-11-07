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Motorine indirim geldi! İşte güncel akaryakıt fiyatları

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Motorine indirim geldi! İşte güncel akaryakıt fiyatları
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Akaryakıt fiyatlarında araç sahiplerini sevindiren gelişme yaşandı. Motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 5,47 TL indirim yapıldı. İndirimin ardından motorinin litresi İstanbul'da 95,09 TL'ye, Ankara'da 96,16 TL'ye, İzmir'de ise 96,47 TL'ye geriledi. Böylece motorin fiyatları birçok ilde 100 TL'nin altına indi.

  • Motorinin litre fiyatına gece yarısı itibarıyla 5,47 TL indirim yansıtıldı.
  • İndirim sonrası motorinin litre fiyatı İstanbul'da 95,09 TL, Ankara'da 96,16 TL, İzmir'de 96,47 TL ve doğu illerinde 97,89 TL oldu.
  • İndirim, küresel petrol fiyatlarındaki gerilemenin ardından gerçekleşti.

Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş, akaryakıt pompa fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Küresel piyasalarda petrolün değer kaybetmesinin ardından motorin fiyatlarında beklenen indirim gerçekleşti. Gece yarısı itibarıyla yürürlüğe giren 5,47 TL'lik indirimle birlikte araç sahiplerinin yakıt maliyetleri azaldı.

MOTORİNE 5,47 TL İNDİRİM GELDİ

Uluslararası petrol piyasalarındaki gerilemenin ardından motorinin litre fiyatında 5,47 TL'lik düşüş yaşandı. Gece yarısından itibaren geçerli olan indirim, akaryakıt istasyonlarındaki pompa fiyatlarına yansıtıldı. Böylece motorinin litre fiyatı İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok ilde 100 TL sınırının altına geriledi.

MOTORİNİN LİTRESİ NE KADAR OLDU?

İndirimin ardından motorinin litre fiyatları şehirlerde şu seviyelere geriledi:

  • İstanbul: 95,09 TL
  • Ankara: 96,16 TL
  • İzmir: 96,47 TL
  • Doğu illeri: 97,89 TL

Akaryakıt fiyatları il, ilçe ve dağıtım şirketlerine göre farklılık gösterebiliyor.

PETROL FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ ETKİLİ OLDU

Motorindeki indirimin arkasında küresel petrol fiyatlarında yaşanan gerileme bulunuyor. ABD'deki ara seçimlerin ardından İran'daki savaşın sona erebileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi, petrol piyasalarındaki fiyatlamaları etkiledi. Petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından motorinin litre fiyatında da önemli bir indirim gerçekleşti.

Kaynak: Haberler.com
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