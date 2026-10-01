Eskişehir Şeker nakliyecileri yüzde 20 zammı yetersiz buldu, pancar taşımayacak

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Şeker Fabrikası'na pancar taşıyan nakliyeciler, ücretlerine yapılan yüzde 20 zammın yetersiz olduğunu belirterek, fabrikaya şeker taşımayacaklarını duyurdu. Fabrika girişinde toplanarak basın açıklaması yapan nakliyeciler, "Hakkımızın bize verilmesini istiyoruz" dedi.

Eskişehir Şeker Fabrikası nakliyecileri, taşıma ücretlerine yapılan yüzde 20'lik zammı yetersiz buldukları için fabrika girişinde toplanarak basın açıklaması yaptı. "Fark yoksa pancar da yok" diyen nakliyeciler, mazotun 100 liraya yükseldiğini hatırlatalarak, fabrikanın verdiği nakliye ücretinin çok düşük olduğunu ifade etti.

"YÜZDE 10-20 ARTIŞ OLDU"

Fabrika önünde toplanan nakliyecilerden Ali Burçin Baykara, "Nakliye fiyatlarımızın yükseltilmesini istiyoruz. Burada fabrika müdürlerimizle görüşmelerimiz doğrultusunda nakliyelerin yükselmeyeceği söylendi. Biz de çiftçilerle fark talebinde bulunacağız. Hakkımızın verilmesini istiyoruz. Geçen yıla nazaran yüzde 20, yüzde 10 artış oldu. Biz en az bunun yüzde 40, yüzde 50 olmasını bekliyorduk. Mazot maliyetleri karşısında çok düşük kaldı" dedi.

Baykara, geçen yıl 160 lira aldıkları yer için aldıkları ücretin 170 liraya çıktığını belirterek, "Bunun 200 liranın altına düşmemesi lazım" diye konuştu.

Nakliyecilerden Abdullah Kardeş de çiftçilerin de fabrikanın da nakliyecileri anlamadığını söyleyerek, "Her sene aynı sıkıntıyı yaşıyoruz. Önceden artan mazot enflasyonuyla çiftçilere dağıtılan nakil miktarları birbirini tutuyordu. Çok cüzi miktarda çiftçinin cebinden para çıktığı için çiftçiyle kamyoncular karşı karşıya gelmiyordu. Şimdi kamyoncular olarak biz mesela çiftçilerden talep ediyoruz. Çiftçiler de bu talebimizi reddediyor. Haliyle onlar da doğal olarak cebinden çok para çıkmasını istemiyorlar" şeklinde konuştu.

Kardeş, 20 lira farkla kamyonunu fabrikaya getiremeyeceğini ifade ederek, "Enflasyon arttı, mazot arttı. Verdikleri nakliyeler çok cüzi bir miktar. Komik yani verdikleri rakamlar. Ben geçen sene çektiğim yerden bana 40 lira-20 lira fark vermiş. 20 lira farkla zaten benim arabam buraya gelmiyor ki" dedi.

"ŞAKA GİBİ ZAM YAPTILAR"

Ücretlere yapılan zammı "şaka gibi" diyerek tanımlayan Şahin Aktepe ise, "Sevinç köyü buraya 15 kilometre, 141 lira para yazmışlar. 141 lira, 30 tonda hesapladığınız zaman 4 bin lira para yapıyor. 4 bin lirayla bu kamyoncu ne alabilecek? Ne borç ödeyebilir, ne lastiğini alabilir. Lastiğin tanesi 25 bin lira, sigorta, kasko keza. Bu pancar hiçbir şekilde buraya gelmeyecek. Sadece ben değil, kimse pancar getirmeyecek. Bunu herkes böyle bilsin" diye konuştu.

Kaynak: ANKA