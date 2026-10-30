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Şanlıurfa Viranşehir'de jandarma 650 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi

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Şanlıurfa Viranşehir'de jandarma 650 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde jandarmanın kaçak akaryakıt operasyonunda 650 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Operasyonda 1 şahıs gözaltına alınırken, sayaçlı akaryakıt dinamosu, takviye hortumu, fiber tank, mazot varilleri ve yakıt dolum tabancası da ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 650 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak akaryakıt operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda 1 şahıs gözaltına alınırken yapılan aramalarda 650 litre kaçak akaryakıt, 1 adet sayaçlı akaryakıt dinamosu, 25 metre takviye hortumu, 1 adet bin 200 litre kapasiteli fiber tank, 2 adet 500 litre kapasiteli mazot varili ile 1 adet yakıt dolum tabancası ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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