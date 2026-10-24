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Acıgöl'de akaryakıt hırsızlığı zanlısının evinde 400 litre motorin bulundu

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Nevşehir Acıgöl'de iş makinesinden akaryakıt hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlının evinde 400 litre motorin ele geçirildi. Aramada 3 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca ve 54 tarihi eser niteliğinde obje bulundu; zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde iş makinesinden akaryakıt hırsızlığı yaptığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Acıgöl Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir iş makinesinden akaryakıt hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çalışmada şüphelinin İ.T. olduğunu belirleyen ekipler, zanlının adresine operasyon düzenledi.

Şüpheli İ.T. gözaltına alınırken, ikametindeki aramada, 400 litre motorin, 3 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, havalı tüfek, 3 dedektör, 54 tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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