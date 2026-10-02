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LPG'ye zam mı geldi, ne kadar zam geldi? Son dakika! Güncel akaryakıt fiyatları: LPG,mazot, benzin, motorin...

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LPG'ye zam mı geldi, ne kadar zam geldi? Son dakika! Güncel akaryakıt fiyatları: LPG,mazot, benzin, motorin...
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LPG fiyatlarına zam gelip gelmediği ve güncel akaryakıt fiyatları, araç sahiplerinin gündeminde yer alıyor. “LPG’ye zam mı geldi?”, “LPG ne kadar zamlandı?” ve “Güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları ne kadar?” soruları araştırılırken, akaryakıt istasyonlarındaki son fiyat değişiklikleri merak ediliyor.

Akaryakıt fiyatlarında yaşanan değişimler sürücülerin yakın takibinde. LPG’ye zam gelip gelmediğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, “LPG ne kadar oldu?”, “LPG’ye ne kadar zam geldi?” ve “Benzin, motorin ve mazot fiyatları ne kadar?” sorularına yanıt arıyor. Güncel akaryakıt fiyatları ve LPG’deki son değişiklik haberin devamında...

LPG'YE ZAM MI YAPILDI?

LPG'ye 1 Ekim'deki ÖTV artışının ardından bir zam daha geldi. Gece yarısından itibaren geçerli olan 4,65 liralık artışla LPG'nin litre fiyatı 40 lirayı aşarken, benzin ve motorin fiyatlarında değişiklik yapılmadı.

İKİ GÜNDE İKİNCİ ZAM

LPG fiyatlarına 1 Ekim'de yapılan ÖTV artışı nedeniyle yaklaşık 1,45 liralık zam gelmişti. Gece yarısından itibaren geçerli olan 4,65 liralık yeni artışla birlikte LPG'ye kısa süre içerisinde ikinci kez zam yapılmış oldu.

İki artış birlikte değerlendirildiğinde LPG'nin litre fiyatındaki toplam yükseliş yaklaşık 6,10 lirayı buldu.

LPG'DE ÖTV TUTARI YÜKSELTİLDİ

LPG türü ürünlerde eşel mobil sistemi kapsamında kilogram başına 9,2190 lira olarak uygulanan ÖTV tutarı, 1 Ekim itibarıyla 11,3830 liraya yükseltildi. Düzenlemeyle LPG otogazın pompa fiyatına yaklaşık 1,48 liralık artış yansıdı.

BENZİN VE MOTORİNDE DEĞİŞİKLİK YOK

Benzinde eşel mobil sistemi öncesindeki ÖTV uygulamasına geçilmesi halinde fiyatların 12,47 lira artması bekleniyordu. Ancak ÖTV'nin kademeli olarak yükseltilmesiyle 12,47 liralık artışın tek seferde fiyatlara yansımasının önüne geçildi.

Benzin ve motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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