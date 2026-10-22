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CHP'li Sarıbal, 2027 bütçesinde tarıma ayrılan 235 milyar lirayı yeterli bulmadı

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CHP'li Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında 2027 bütçesini tarım açısından eleştirdi. Sarıbal, tarıma ayrılan 235 milyar liranın çiftçinin mazot bedeli bile olmadığını, bütçede tarım desteği ve çiftçi borçlarına iyileştirme bulunmadığını söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, "Türkiye tarımını çökertiyorlar, bu bütçede ne çiftçinin yararına ne de bu toplumun yararına bir şey yok, tarım desteği yok. Çiftçinin borçlarına dair tek bir iyileştirme söz konusu değil." dedi.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ne yönelik eleştirilerde bulundu.

Gayrisafi milli hasıla (GSMH) ve bütçedeki büyümenin toplumun refahına ve yaşam kalitesine etkisi olması gerektiğini belirten Sarıbal, şunları kaydetti:

"Ülkedeki herkesin katma değerde GSMH'de önemi ve etkisi var. Niye öyle diyoruz? Eğer siz gelirinizin yüzde 80'ini vergilerden elde ediyorsanız ve en büyük geliri de ÖTV ve KDV'den elde ediyorsanız 86 milyon insanın, hatta anne karnında bebeklerin bile bu bütçeye, bu GSMH'ye bir etkisi, bir katkısı varsa elbette o da payını almalı, elbette diğer bütün alanlar da payını almalı."

Bütçede çiftçiler için ayrılan tutarın az olduğunu savunan Sarıbal, iktidarın tarım politikalarını eleştirerek, "Çiftçiye 'üretmeyin, ne haliniz varsa görün, çünkü biz ithalatçı politikaları destekliyoruz' diyorlar. İşte tam da burada 2027 bütçesinde tarıma ayrılan 235 milyar liralık o para çiftçinin mazonunun bedeli bile değil." diye konuştu.

CHP'li Sarıbal, "Türkiye tarımını çökertiyorlar, bu bütçede ne çiftçinin yararına ne de bu toplumun yararına bir şey yok, tarım desteği yok. Çiftçinin borçlarına dair tek bir iyileştirme söz konusu değil. Ne borçların faizini affetme ne de ana paralarını uzun vadeli ödemeye yayma... Bu bütçe tarımı yok etmeye, üretimi azaltmaya dönük, çiftçiyi daha da borçlandırmaya dönük." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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