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Akaryakıt istasyonlarında zam kuyruğu: Depoyu doldurmak isteyenler akın etti

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Akaryakıt istasyonlarında zam kuyruğu: Depoyu doldurmak isteyenler akın etti Haber Videosunu İzle
Akaryakıt istasyonlarında zam kuyruğu: Depoyu doldurmak isteyenler akın etti
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Akaryakıtta uygulanan eşel mobil sisteminin 1 Ekim itibarıyla sona erecek olması, pompa fiyatlarında tarihi bir artış beklentisini beraberinde getirdi. Yeni bir düzenleme yapılmaması halinde benzinde 12,48 TL, motorinde ise 3,60 TL’lik fahiş zam ihtimaliyle karşı karşıya kalan sürücüler, gece yarısı öncesinde depoları doldurmak için akaryakıt istasyonlarına koştu. Ülkenin dört bir yanında istasyonlarda uzun araç kuyrukları oluştu.

Akaryakıt fiyatlarında 1 Ekim öncesi kritik saatlere girilirken, zam beklentisi sürücüleri istasyonlara yöneltti. Benzinde eşel mobil sisteminin sona ermesiyle birlikte yeni bir düzenleme yapılmaması halinde litre başına 12,48 TL, motorinde 3,60 TL, LPG’de ise 1,48 TL artış bekleniyor. Zam öncesinde bazı kentlerde akaryakıt istasyonlarında uzun araç kuyrukları oluştu.

SÜRÜCÜLER DEPOLARI DOLDURMAK İÇİN İSTASYONLARA AKIN ETTİ

Zam haberlerinin yayılmasıyla birlikte özellikle benzinli araç sahipleri fiyat değişikliği öncesinde depolarını doldurmak için akaryakıt istasyonlarına yöneldi. Türkiye'nin pek çok noktasında istasyonlarda araç yoğunluğu ve uzun kuyruklar oluştu. 

BENZİNE 12,48 TL'LİK ARTIŞ BEKLENTİSİ

Eşel mobil uygulamasının 1 Ekim itibarıyla sona ermesiyle benzinde mevcut ÖTV ile yasal üst sınır arasındaki farkın pompaya yansıması bekleniyor. Hesaplamalara göre benzinde yaklaşık 12,47-12,48 TL, motorinde 3,60 TL, LPG'de ise 1,48 TL seviyesinde artış gündemde.

Benzindeki artışın tamamının pompaya yansıması halinde büyükşehirlerde litre fiyatının 90 TL'nin üzerine çıkabileceği hesaplanıyor. Ancak söz konusu rakamlar şu aşamada kesinleşmiş pompa fiyatları değil; ekonomi yönetiminin yeni bir düzenleme yapması halinde tutarlar değişebilir.

GÖZLER GECE YARISINDA

Akaryakıt fiyatlarında yaşanması beklenen değişiklik nedeniyle gözler 30 Eylül'ü 1 Ekim'e bağlayan geceye çevrildi. Sürücüler zamdan etkilenmemek için depolarını doldurmaya çalışırken, istasyonlardaki yoğunluğun gece yarısına kadar sürmesi bekleniyor.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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