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YENİ Parti Elazığ İl Başkanı Özden, Hoşköy ve Sedeftepe'de üzüm üreticilerini dinledi

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YENİ Parti Elazığ İl Başkanı Özden, Hoşköy ve Sedeftepe'de üzüm üreticilerini dinledi Haber Videosunu İzle
YENİ Parti Elazığ İl Başkanı Özden, Hoşköy ve Sedeftepe'de üzüm üreticilerini dinledi
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YENİ Parti Elazığ İl Başkanı Özden, Hoşköy ve Sedeftepe'de üzüm üreticilerini ziyaret edip sorunlarını dinledi. Özden, artan gübre, mazot ve işçilik maliyetleriyle bağda kalan ürün için üreticilerin yanında olmanın Elazığ ekonomisini yalnız bırakmamak anlamına geldiğini söyledi.

Haber: Serra TAYLAN

(ELAZIĞ) - YENİ Parti Elazığ İl Başkanı Emrah Özden, Hoşköy ve Sedeftepe köylerinde üzüm üreticilerini ziyaret ederek yaşadıkları sorunları ve taleplerini dinledi. Özden, "Bugün üzüm üreticilerinin yanında olmamak, yalnız bırakmak genel olarak Elazığ ekonomisini yalnız bırakmak demektir." dedi.

YENİ Parti Elazığ İl Başkanı Emrah Özden ve beraberindeki il teşkilatı, Hoşköy ve Sedeftepe köylerinde üzüm üreticileriyle bir araya geldi. Ziyaretlerde üreticilerin sorunları ve beklentileri yerinde dinlenirken, artan gübre, mazot ve işçilik maliyetlerine rağmen ürünlerini değerlendirmekte zorlandıkları ifade edildi.

Üreticilerin yaşadığı sorunların Elazığ tarımı ve ekonomisi açısından önemli sonuçlar doğurabileceğine dikkat çeken Özden, şöyle konuştu:

"Gördüğümüz manzara işler acısıydı gerçekten. Üzüm üreticilerimiz genel olarak artan gübre fiyatlarına, artan mazot fiyatlarına ve işçilik maliyetlerine rağmen bir yıl boyunca alın teri döktüklerini, bir yıl boyunca emeklerini verdiklerini ve mahsüllerinin şu an itibariyle gördüğünüz gibi bağlarda kaldığından yakınıyor. Gerçekten gözlemlediğimiz, gördüğümüz bu tablo doğrultusunda üzüntümüzü anlatacak kelimeler bulamıyoruz. Üzüm üreticileri bugün bağlarda üzümlerini bırakmaktan ziyade umutlarını ve emeklerini de bırakmışlar buraya.

O yüzden şunu söylemek isterim. 1944 yılında kurulan Türkiye'deki Cumhuriyetimizin temel dinamiklerinden birisi olan şarap fabrikası'nın 2024 yılında sudan bahanelerle kapatılmasından sonra üzüm üreticilerimiz sıkıntılarının daha da fazla olduğunu söylüyorlar. Bugün üzüm üreticilerinin yanında olmamak, yalnız bırakmak genel olarak Elazığ ekonomisini yalnız bırakmak demektir. Bununla ilgili Elazığ'ımızın 5 milletvekili, valiliği, Ticaret Sanayi Odası ve ilgili bakanlıkların bir araya gelerek yapacakları planlamalarla ilgili şarap fabrikasının faaliyete geçirilmesi veya yeni bir şarap fabrikasının veya bir etil alkol fabrikasının kurulmasını üreticilerimiz ciddiyetle talep etmektedirler."

Kaynak: ANKA
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