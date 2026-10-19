Polatlı'da pazar esnafı 4 kilo mandalinayla bir litre mazot alabildiğini söyledi

Haber : Gökdeniz CAN

(ANKARA) - Ankara'nın Polatlı ilçesinde pazar esnafı ve alışveriş yapan vatandaşlar, artan maliyetler ve geçim sıkıntısından şikayet etti. Pazara alışverişe gelen Türkan Bayrak, "Asgari ücreti ayarlayan kişi pazara çıkıp kendi alışverişi yapsa ne demek istediğimizi gayet net anlayacak. Dört kişi evde iki kişi çalışıyoruz ama evin pazarını yapamıyoruz" dedi.

Polatlı'da pazar esnafı ve alışveriş yapmak için pazara gelenler, ekonomik sıkıntılarını ANKA Haber Ajansı'na anlattı. Esnaf, artan mazot ve işçilik maliyetleri nedeniyle satış yapmalarına rağmen kazanç sağlayamadıklarını belirtirken, vatandaşlar da asgari ücretin kira, fatura ve mutfak masraflarını karşılamaya yetmediğini ifade etti.

Pazarda mandalina satan Çağrı Karaoğlu, hem üreticinin hem de pazar esnafının artan maliyetler karşısında zorlandığını söyledi. Mazot, işçilik ve diğer giderlerin satış gelirlerini aştığını belirten Karaoğlu, ürünlerin satılamaması durumunda çöpe gittiğini dile getirdi.

"DÖRT KİLO MANDALİNA SATARSAK BİR LİTRE MAZOT ALABİLİYORUZ"

Karaoğlu, şöyle konuştu:

"İnsanların aldığı paralar, insanların kazandığı paralar geçimlerini sağlamaya yetmiyor. Gelirler giderleri şu an karşılamıyor. Karşıdaki insanlar da kan ağlıyor, çiftçi de kan ağlıyor şu an. Mazot masrafları çok yüksek. İşçi masrafları, giderler... Karşılayamıyoruz şu an hiç. Bir kilo poşet 170 lira. Karşılayamıyor. Hani biz de son zarardayız. Şu gördüğün mandalina 25 lira. 4 kilo satarsak bir litre mazot alabiliyorum. Benim arabam şu an Antalya'ya gidip geldiği zaman veya Mersin'e veya İzmir'e 25-30 bin lira mazot alıyorum.

Şu anda köylü de malı bedava vermek zorunda kalıyor. Ben adamın malına para teklif ediyorum. 5 lira teklif ediyorum, olmuyor. 10 lira teklif ediyorum, olmuyor. Hem orası zararlı hem burası zararlı. İnsanlar da 25-30 bin lira maaş alıyorlar. 25 bin lira kira veriyorlar. 5 bin lirayla geçinmeye çalışıyorlar. Geçinemiyorlar. Ki zaten hepimiz de bu kış herhalde bu işi bırakırız. Sattığımız aldığımızı karşılamıyor. Bugün gelen mal bugün satılmıyor. En sonunda günün sonunda mal çöpe gitti."

"AYLIĞIMLA İKİ TORUN OKUTUYORUM"

Pazarda esnaflık yapan bir vatandaş, torunlarının eğitim masraflarını karşılamakta zorlandığını belirtti. Torunlarından birinin diş hekimliği, diğerinin ise mühendislik eğitimi aldığını söyleyen esnaf, "Vallahi aldığımız aylıkla ben iki torun okutuyorum. Biri diş hekimliği, biri mühendislik. Onar bin lira gönderdiğimiz zaman gitti" diye konuştu.

Sosyal yaşamın da giderek pahalılaştığını ifade eden esnaf, "Torunlar 'Bir kahve 150 lira' diyor. 'Bir çorba içiyoruz 200 lira' diyorlar. Ben domates ekmek yerim, torunlarımı okuturum" ifadelerini kullandı.

"ASGARİ ÜCRETİ VEREN PAZARA ÇIKIP ALIŞVERİŞ YAPSIN"

Pazara alışveriş yapmak için gelen Türkan Bayrak, mevcut gelirle evin ihtiyaçlarını karşılamanın zorlaştığını söyledi. Eşiyle birlikte çalıştıklarını ancak buna rağmen pazar alışverişinde sıkıntı yaşadıklarını belirten Bayrak, "Asgari ücreti ayarlayan kişi pazara çıkıp kendi alışverişi yapsa bizim ne demek istediğimizi gayet net anlayacaklar. Dört kişi evde iki kişi çalışıyoruz. Çocuklarımı Allah'a emanet edip çıkıyorum. Ama evin pazarını yapamıyoruz" İfadelerini kullandı.

Asgari ücret üzerinden giderlerini hesaplayan Bayrak, şöyle konuştu:

"20 bin lirayı kiraya veriyorsun. Evin faturaları, evin geçimini nasıl, neyle yapıyorsun? Hani biz delisiz akıllı olduk. Bir şey söylemesine gerek yok. Onlardan istediğimiz tek şey yapabiliyorlarsa verdiği asgari ücreti kendi pazara çıksın. 20 bin lirayı kiraya veriyor. Geri kalanla da kendi alışverişi yapabiliyorsa yapsın. İki tane çocuk okutuyorum, dershane var, kurs var, servis var. Geri kalanla evin pazarı var. Ekmek olmuş ki ne kadar? Hani kuru ekmek yesen oradan hesapla. Hiçbir şey bilmezsen kuru ekmeği hesapla diyorum."

"SATICI VAR, ALICI YOK"

Pazarda meyve satan Ahmet Ünal da satışların düşüklüğünden şikayet etti. Tezgaha ürün getirmek için yapılan harcamaların karşılığının alınamadığını söyleyen Ünal, şunları söyledi:

"İşler bozuk göründüğü gibi işte. Alıcı yok. Satıcı var. Millette para yok. Para olmayınca bu hayat böyle işte. Vatandaşın hali perişan. Kalırsa da çürütüp atacağız. Hepsi bu. Şu tezgah en az 30 bin. Bunun karşılığında sattığımız 5 bin. İşler bu şekilde devam edip gidiyor işte. Allah sonumuzu hayır etsin. Diyecek başka bir şey yok" diye konuştu.

Kaynak: ANKA