Araç sahiplerine kötü haber! Motorine 6 lira 40 kuruş zam geliyor

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Akaryakıt fiyatlarında bu gece yarısından itibaren yeni bir değişiklik bekleniyor. Gazeteci Olcay Aydilek'in aktardığı bilgilere göre, motorinin litre fiyatına 6 lira 40 kuruş zam, benzinin litre fiyatına ise 96 kuruş indirim yapılması öngörülüyor.

MOTORİNE 6 LİRA 40 KURUŞ ZAM BEKLENİYOR

Motorin fiyatlarında sürücüleri yakından ilgilendiren yeni bir artış gündemde. Olcay Aydilek'in aktardığı bilgilere göre, gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına 6 lira 40 kuruş zam yapılması bekleniyor.

Zammın pompaya yansıması halinde İstanbul Avrupa Yakası'nda 90,20 liradan satılan motorinin litre fiyatı 96,60 liraya yükselecek. Ankara'da 97,70 liraya, İzmir'de ise 97,90 liraya çıkacak olan motorin, 100 lira sınırına bir adım daha yaklaşacak.

BENZİNE İSE İNDİRİM GELİYOR

Motorinde zam beklentisi oluşurken benzin fiyatlarında ise indirim öngörülüyor. Aynı düzenleme kapsamında benzinin litre fiyatının 96 kuruş düşmesi bekleniyor.

İndirimin gerçekleşmesi halinde İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litre fiyatı 83,74 liraya, Ankara'da 84,74 liraya, İzmir'de ise 84,94 liraya gerileyecek.