Yozgatlı nakliyeci Ünal, mazot 50 liradan 100 liraya çıkınca etten menemene düştü

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Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Mazot fiyatlarına üst üste yapılan zamlar, alım gücünün daralması Yozgat'ta nakliyeci esnafını olumsuz etkiledi. Daha önce kamyoncu lokantalarında et yiyip, uzun yola gittiklerini belirten nakliyeci Feyzullah Ünal, artan hayat pahalılığı nedeniyle yumurtasız menemenle ayakta durmaya çalıştıklarını söyleyerek, "Bu gidişle sonunda arabaları da satarız" dedi.

Yozgat'ın Sorgun ve Boğazlıyan ilçesi ile Çorum'daki fabrikalara şekerpancarı sevkiyatı devam ediyor. Şekerpancarı tarlasının kenarına kamyonunu çeken Yozgatlı nakliyeci Feyzullah Ünal, kamyonun bir bölümüne özel olarak yaptırdığı "mutfağını" gösterdi.

Buradaki yiyeceklerin büyük çoğunluğunu gittiği köylerdeki bahçelerden aldığını, menemenin içerisine iki yumurta kıramadığını anlatan Feyzullah Ünal, bugünlerin de iyi günler olduğunu, geleceğe umutla bakamadıklarını ifade etti.

"ESKİDEN ET YİYORDUK, ŞİMDİ MENEMENE DÜŞTÜK"

Nakliyeci Feyzullah Ünal, şöyle konuştu:

"Sıkıntımız, derdimiz gördüğün gibi. Dolabımızın haline bak, bu hallere düştük yani. Mazotun artması, işin olmaması bu hallere düşürdü bizi. Mutfağımızda yerli domates, patlıcan, biber, limon, kamyoncu menemeni, peynir, zeytin var. Eskiden et yiyorduk, şimdi menemene düştük. Ne yapalım?

Her işi taşıyoruz. Nereden 'alo' deseler oraya gidiyoruz. Şu anda şekerpancarı çekiyoruz. Geçen sene 277 lira artı KDV'ye götürüyorduk, para kalıyordu. Bu sene 400 lira artı KDV'ye götürüyoruz, para kalmıyor. Geçen sene 50 liraydı mazot, bu sene 100 lira. Kazandığımız paranın da yarısını alıp götürüyorlar, vergiler pahalı. Faturayı kesiyoruz, adama veriyoruz. 'Tamam abi, IBAN'a atarım' diyor, daha atacak."

Kemal Sunal'ın yoksulluğu anlatan filmine atıf yapan Yozgatlı nakliyeci Feyzullah Ünal, "Şu anda menemeni yiyoruz. Bugün biberi bulamayacağız, yarın domatesi bulamayacağız, Kemal Sunal'a döneceğiz. Ekmeği tavaya banacağız böyle. Bu gidişle sonunda arabaları da satarız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA