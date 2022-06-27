Nazlı-Hacı Sabancı çiftinin düğünü adeta podyuma döndü! Ünlü isimler şıklık yarışına girdi
Haberler.com - Zehra Yaşık - Magazin
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Cemiyet hayatının ünlü çifti Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı, Çırağan Sarayı'nda görkemli biri düğün yaptı. Çifti bu mutlu gününde aileleri ve yakın dostları da yalnız bırakmadı. Düğüne katılan ünlü isimler ise adeta şıklık yarışına döndü. İşte çok konuşulan düğünden renkli kareler.
Geçtiğimiz ekim ayında nikah masasına oturan Hacı Sabancıve Nazlı Kayı çiftinin dün Çırağan Sarayı'nda düğünü gerçekleşti.
Çifti, cemiyet hayatının önemli isimlerinin katıldığı görkemli düğünde, yakın dostları da yalnız bırakmadı.
Hacı Sabancı düğününde siyah smokin takım tercih ederken, Kayı Zuhair Murad imzalı taşlı gelinliğiyle göz doldurdu.
Düğüne katılan ünlü isimler ise adeta şıklık yarışına girdi. İşte düğüne katılan davetlilerden renkli kareler...