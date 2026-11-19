Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan yağışla birlikte kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı. İlçe Özel İdaresi ekipleri, bölgede karla mücadele çalışması başlattı.

Beytüşşebap'ta etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. İlçeye bağlı Kato, Tuzluca, Kerkül ve Feraşin bölgelerinde kar kalınlığının 20 santimetreyi aşması üzerine İlçe Özel İdaresi ekipleri, karla kaplanan yollarda çalışma başlattı. Ekipler, zorlu arazi ve hava koşullarında yolları ulaşıma açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı