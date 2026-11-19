Şırnak Beytüşşebap'ta kar 20 santimetreyi aşınca İlçe Özel İdaresi çalışma yürütüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Şırnak Beytüşşebap'ta yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışıyla birlikte kar kalınlığı 20 santimetreyi geçti. İlçeye bağlı Kato, Tuzluca, Kerkül ve Feraşin bölgelerinde yolları ulaşıma açık tutmak isteyen İlçe Özel İdaresi ekipleri karla mücadele çalışması başlattı.
ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan yağışla birlikte kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı. İlçe Özel İdaresi ekipleri, bölgede karla mücadele çalışması başlattı.
Beytüşşebap'ta etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. İlçeye bağlı Kato, Tuzluca, Kerkül ve Feraşin bölgelerinde kar kalınlığının 20 santimetreyi aşması üzerine İlçe Özel İdaresi ekipleri, karla kaplanan yollarda çalışma başlattı. Ekipler, zorlu arazi ve hava koşullarında yolları ulaşıma açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı