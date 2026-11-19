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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri İsmail Veld Şeyh Ahmet'ten Dışişleri Bakanları düzeyinde Gazze başlıklı acil toplantı düzenlenmesi talebinde bulunduğunu belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırıları ve bölgede giderek ağırlaşan insani krize ilişkin açıklama yaptı. İranlı bakan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda İİT Genel Sekreteri İsmail Veld Şeyh Ahmet'ten Dışişleri Bakanları düzeyinde Gazze başlıklı acil toplantı gerçekleştirilmesi talebinde bulunduğunu belirtti.

Arakçi, "Gazze'de soykırımın devam etmesi, insanların zorla yerinden edilmesi ve insani yardımların engellenmesi insanlığın alnında bir utanç lekesidir. Gazze'nin ablukanın derhal kaldırılması ve İsrail'in bölgeye insani yardım girişine izin vermeye zorlanması için harekete geçilmesine ihtiyacı var" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı