Lavanta Haberleri - Lavanta Haber - Haberler

Lavanta Haberleri
Lavanta haber, Lavanta son dakika haberleri ve gelişmeleri.
Yaklaşan seçimler öncesi Mansur Yavaş'tan çok konuşulacak çıkış: Geliyor gelmekte olan
7 - 8 Ocak İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi!
Hürrem'i örnek göstererek "Pamuğa bu yağı damlatıp cinsel organınıza koyun" diyen Esra Ezmeci'ye tepkiler çığ gibi
15 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi!
14 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi!
Siirt'te 523 çiftçiye 5 milyon lira değerinde 275 ton mercimek tohumu desteği verildi
Konya haberleri... Savatra Antik Kenti, Konya'nın en önemli markalarından olacak
Karaman haberi: Karaman'da "Lavanta Yetiştiriciliği" kursuna katılan 5 eski hükümlüye sertifika verildi
İstanbul ŞİŞLİ elektrik kesintisi listesi! 23 Eylül 2022 Şişli ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?
Son dakika haber | Tarsus Belediyesi'nin Tarımsal Üretim Çalışmaları ile Hem Çiftçi Hem de Kent Kazanıyor
İstanbul BAHÇELİEVLER elektrik kesintisi listesi! 17 Eylül 2022 Bahçelievler ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?
Kütahya haber | Orman İşletme Müdürü Aksu'dan Tavşanlı Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Çelik'e ziyaret
İstanbul'da sivrisinek kabusu! Hastaneler dolup taştı, hedeflerinde iki kan grubu var
Mansur Yavaş: Türkiye'nin Yerel Bazda En Kapsamlı Kırsal Desteklerini Sağlamanın Büyük Mutluluğunu Yaşıyoruz
CHP lideri Kılıçdaroğlu: "Şimdiye kadar görülmemiş birçok şeyi ittifak olarak bütün dünyaya göstereceğiz"
İstanbul BAHÇELİEVLER elektrik kesintisi listesi! 13 Eylül 2022 Bahçelievler ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?
Isparta yerel haberleri | Batmanlı çiftçiler lavanta tarımı için Isparta'ya gitti
İstanbul BEŞİKTAŞ elektrik kesintisi listesi! 12 Eylül 2022 Beşiktaş ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?
İstanbul GAZİOSMANPAŞA elektrik kesintisi listesi! 12 Eylül 2022 Gaziosmanpaşa ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?
Manisa gündem haberleri | Demirci'de TOÇEV'in oluşturduğu bahçenin geliri çocukların eğitimine verilecek