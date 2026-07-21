Şarkışla Kaymakamı Şahan, lavanta bahçesini ziyaret etti

Şarkışla Kaymakamı Zekeriya Murat Şahan, Sofular köyünde lavanta üretimi yapılan bahçeyi gezdi.

Çaykara mevkisinde yaklaşık 5 dönümlük alanda lavanta üretimi yapan Feridun Tunçdemir'den bilgi alan Şahan, bölgede yürütülen tarımsal faaliyetleri de yerinde inceledi.

Tunçdemir, alternatif ürün olarak yöneldiği lavanta üretimi kapsamında lavanta yağı, suyu, sabunu, balı ve çiçeği ürettiklerini belirtti.

Kaymakam Şahan ise üretime ve ekonomiye katkı sağlayan Tunçdemir'e teşekkür etti.

Ziyarete İlçe Tarım ve Orman Müdürü Uğur Furkan Yurt da katıldı.