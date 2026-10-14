Elektronik mühendisi kadın, Gelibolu'da lavantayı 7 kadınla markalı ürüne dönüştürdü

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ÇİĞDEM ALYANAK / ERCAN ÖZÇETİN - İstanbul'da elektronik mühendisi olarak çalışan Bedia Çakıroğlu Sarı, Çanakkale'de ailesinin çiftçilik tecrübesinden yola çıkarak başladığı lavanta yetiştiriciliğini markalı ürün üretimine dönüştürdü.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde buğday ve ayçiçeği üretimiyle geçimini sağlayan ailesinin tarımsal deneyiminden yararlanan Sarı, bölgenin iklim ve toprak koşullarına uygun, daha fazla katma değer sağlayabilecek ürün arayışına girdi.

Sarı, 2019 yılında ailesine ait su kaynaklarının sınırlı olduğu bölgede Bulgaristan'dan getirttiği "Lavandula angustifolia" türü lavanta fidelerini 80 dönümlük araziye dikerek girişiminin ilk adımını attı.

Bitkiden elde ettiği yağı yastık, kese ve sprey gibi ürünlerde değerlendiren Sarı, "Gallibloom" markasını oluşturdu.

Üretimin hasat ve ürün hazırlama aşamalarında Gelibolu ilçesine bağlı Demirtepe köyündeki 7 kadınla çalışan Sarı, girişimin yalnızca kendi markasına değil, bölgeye de katkı sağlamasını istiyor.

"Katma değer bölgede kalsın istiyoruz"

Sarı, AA muhabirine, ailesinin uzun yıllardır tarımla uğraştığını, kendisinin de bu üretim geleneğine farklı bir ürün eklemek istediğini söyledi.

Bölgenin su kaynaklarının sınırlı olmasının lavanta tercihinde etkili olduğunu belirten Sarı, yetiştirdikleri bitkiyi ham madde olarak satmak yerine farklı ürünlere dönüştürerek tüketiciye ulaştırmaya yöneldiklerini ifade etti.

Sarı, Demirtepe köyündeki kadınlarla çalıştıklarını dile getirdi.

Üretimin ekonomik katkısının bölgede kalmasını önemsediklerini vurgulayan Sarı, "Bölgeye bir katkımız olsun istiyoruz. Bu katma değerli ürünün katma değeri de bölgede kalsın." dedi.

Sarı, Çanakkale'de lavanta yetiştiriciliğinin giderek yaygınlaştığını, kendilerinin ise daha butik ve kontrollü üretimi tercih ettiğini kaydetti.

İlk satış Fransa'ya yapıldı

Lavantadan elde edilen yağ miktarının bitkinin bakımı ve hava koşullarına göre değiştiğini anlatan Sarı, kendi üretimlerinde dönüm başına yaklaşık 6-7 kilogram lavanta yağı elde ettiklerini bildirdi.

Sarı, ilk hasat döneminde elde ettikleri 50 kilogram lavanta yağını bir aracı üzerinden Fransa'ya sattıklarını söyledi.

Yetiştirdikleri lavantanın ve elde ettikleri yağın analizlerini her yıl yaptırdıklarını belirten Sarı, ürünlerin niteliğini korumak için üretim sürecini yakından takip ettiklerini ifade etti.

Bedia Çakıroğlu Sarı, girişimcilik yolculuğunda kararlı olmanın, hedef belirlemenin ve gerektiğinde destek almanın önemine değinerek kadınlara kendi hedefleri doğrultusunda ilerlemeleri tavsiyesinde bulundu.

Spor deneyiminden yeni ürün fikri

Triatlonla ilgilenen ve farklı şehirlerde yarışlara katılan Sarı, spor deneyiminden hareketle spor sonrası kullanıma yönelik yeni bir ürün geliştirmek için de çalıştıklarını anlattı.

Sarı, kimya şirketleriyle yürüttükleri çalışma kapsamında roll-on formunda bir ürünün numunesini hazırladıklarını, geliştirme sürecinin tamamlanmasının ardından seri üretime geçmeyi planladıklarını belirtti.

Üretimlerinde ilaç ve gübre kullanmadığına işaret eden Sarı, ilerleyen dönemde sertifikasyon süreçlerini başlatmayı düşündüğünü söyledi.

Sarı, lavanta üreticileriyle kimya ve kozmetik sektöründeki firmalar arasında işbirliklerinin geliştirilmesinin sektöre katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA