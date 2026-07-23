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Ulaş Kaymakamı Avcı lavanta bahçesini gezdi

Ulaş Kaymakamı Avcı lavanta bahçesini gezdi
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Ulaş Kaymakamı Veli Avcı, Tecer köyünde lavanta üretimi yapan Niyazi Selvi'nin bahçesini gezdi. Selvi, astım hastası eşi için memleketine dönerek lavanta bahçesi kurduğunu anlattı. Kaymakam, örnek çalışmayı tebrik etti.

Ulaş Kaymakamı Veli Avcı, ilçede lavanta üretimi yapılan bahçeyi gezdi.

Tecer köyünde bir dönümlük alanda lavanta üretimi yapan Niyazi Selvi'nin bahçesini gezen Avcı, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Üretim yapan Selvi'yi tebrik eden Avcı, "İklim ve toprak özelliği bakımından lavanta bitkisi ilçeye uyum sağlıyor. Örnek bir çalışma olmuş, bol ve bereketli bir hasat diliyorum." dedi.

Selvi ise emekli olduktan sonra eşi ile Samsun'da yaşadıklarını belirtti.

Astım hastası eşinin nemli havada zorlanması ve doktorların kuru havayı tavsiye etmesi üzerine memleketi Ulaş ilçesindeki Tecer köyüne 35 yıl sonra ev yaptığını dile getiren Selvi, internetten lavanta üretimini araştırdığını ve evin önündeki bir dönümlük alana lavanta bahçesini kurduğunu ifade etti.

Lavanta hasadı sezonu geldiğinde tohumlarını çıkartarak düğün ve kınalarda süs kesesi olarak değerlendirdiklerini anlatan Selvi, astım hastası eşinin de burada rahat nefes aldığını kaydetti.

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban
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