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KKTC'li kadın girişimci, Türkiye'nin desteği ile Karpaz'a lavanta bahçesi kurdu

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KKTC vatandaşı Ayşegül Bolat, Isparta'dan ilham alarak Türkiye'nin hibe desteğiyle Karpaz'da lavanta bahçesi kurdu. Lavantadan 12 farklı ürün üreten girişimci, bölgede ilgi odağı oldu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşı kadın girişimci, Isparta'da görerek etkilendiği lavanta bahçelerinin benzerini Türkiye'den aldığı destekle Karpaz bölgesine kurdu.

KKTC vatandaşı Ayşegül Bolat, Isparta'da gördüğü lavanta bahçelerinin benzerini yaşadığı bölgede kurmak için 5 yıl önce harekete geçti.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisinin hibe programından aldığı destekle girişimci olan Ayşegül Bolat, Karpaz bölgesindeki 4 dönüm arazide lavanta bahçesi kurdu.

Lavanta üretmekle yetinmeyerek işletmesini büyüten kadın girişimci Ayşegül Bolat, sirkeden kolonyaya, limonatadan sabuna kadar 12 farklı ürünü lavanta esaslı olarak üreterek gelir elde ediyor.

Bolat'a ait bahçe, fotoğraf çektirmek isteyenler ve lavanta ile diğer ürünleri almak isteyenler tarafından ilgi görüyor.

Ayşegül Bolat, lavanta bahçesi kurmanın hayali olduğunu ve bunu 5 yıl önce Türkiye'nin desteğiyle gerçekleştirdiğini anlatarak "Yetiştirdiğimiz lavantadan 12 farklı ürün elde ediyoruz. Kıbrıs'ın limonatası meşhur. Lavantadan ürettiğimiz limonataları vatandaşlar ve turistler beğeniyor." dedi.

Bolat, işletmesini daha da büyüterek lavanta esaslı ürün yelpazesini genişletmek istediğini vurgulayarak, kadın girişimcilerin desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA / Mehmet Kemal Firik
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