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Samsun Kavak'ta GastroSAMSUN toplantısında gastronomi rotası görüşüldü

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Samsun Kavak'ta GastroSAMSUN toplantısında gastronomi rotası görüşüldü
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Samsun'un Kavak ilçesinde GastroSAMSUN kapsamında düzenlenen toplantıda gastronomi turizmi potansiyeli ve gastronomi rotası ele alındı. Katılımcılar yöresel lezzetleri tanıdı, kadın girişimcilerin aronya, çilek ve lavanta bahçeleri ile Kavak Kadın Kooperatifi'ni ziyaret etti.

Samsun'un Kavak ilçesinde, gastronomi ve kırsal turizm potansiyelinin geliştirilmesine yönelik toplantı ve saha ziyaretleri gerçekleştirildi.

Samsun Turizm Eylem Planı kapsamında yürütülen "GastroSAMSUN" çalışmaları çerçevesinde Kavak Belediye Başkanı Şerif Ün ve Kavak Yerel Eylem Grubu Derneği Proje Müdürü Ebru Akman'ın ev sahipliğinde program düzenlendi.

Programa İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Demirtaş, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yetkin Bulut, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Samsun Ticaret İl Müdürlüğü temsilcileri, akademisyenler, Samsun Turizmciler Derneği temsilcileri ile restoran şefleri katıldı.

Toplantıda, ilçenin gastronomi turizmi potansiyelinin geliştirilmesi, coğrafi işaret alma potansiyeli bulunan yöresel ürünlerin değerlendirilmesi ve gastronomi rotası oluşturulmasına yönelik çalışmalar ele alındı.

Ayrıca festival, hasat ve tadım etkinliklerine ilişkin takvim hazırlanması ile ilçede Yöresel Ürünler Çarşısı kurulmasına yönelik öneriler görüşüldü.

Toplantının ardından Güven Göleti Tesisleri'ndeki kıl çadırda ilçenin yöresel lezzetleri tanıtıldı.

Katılımcılar, kadın girişimcilere ait aronya ve çilek bahçeleri ile lavanta bahçesini de ziyaret ederek, ilçede yetiştirilen tıbbi ve aromatik bitkiler ile üretilen bitkisel yağlar hakkında bilgi aldı.

Kavak Kadın Kooperatifini de ziyaret eden katılımcılar, kooperatifin üretim faaliyetleri ve yöresel ürünlerini inceledi.

Kaynak: AA
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