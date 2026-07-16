Gökyüzünde hayranlık uyandıran manzara

Kırklareli'nde lavantalarla birlikte fotoğraf karelerine yansıyan Samanyolu Galaksisi ve yıldızlar, görenleri hayran bıraktı.

Ayın erken batmasını ve havanın bulutsuz olmasını fırsat bilen Kırklarelili fotoğrafçılar, objektiflerini gökyüzüne çevirdi. Pınarhisar ilçesine bağlı Kurudere köyünde fotoğraf çekimi yapan fotoğrafçılar, kadrajlarına yıldızlarla birlikte lavantaları da ekledi. Uzun pozlama tekniği ile yıldız izlerini ve Samanyolu Galaksisi'ni fotoğraflayan fotoğrafçılar, yaptıkları çalışmanın sonuçlarından çok memnun olduklarını belirttiler. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı