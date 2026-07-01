Lavanta çiçekleri DMD'li Uygar için açtı

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası Uygar Altun'un (11) tedavisine destek olmak amacıyla oluşturulan lavanta bahçesi, ziyaretçilere kapılarını açtı. Hasattan elde edilecek gelir, Uygar'ın valilik onaylı yardım kampanyasına bağışlanacak.

İlçede DMD hastalığıyla mücadele eden ve yürümekte zorlanan Uygar Altun'un tedavisi için gereken paranın toplanabilmesi amacıyla valilik destekli yardım kampanyası başlatıldı. Belediye tarafından yardım kampanyasına destek olmak için oluşturulan lavanta bahçesi, düzenlenen törenle kapılarını açtı. Törene, Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, Düziçi Belediye Başkanı Mustafa İba, ilçe protokolü, Uygar Altun ve ailesi ile çok sayıda kişi katıldı. Açılışta vatandaşlar mor lavanta tarlalarını gezerken, oluşturulan fotoğraf alanlarında bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Etkinlik, doğayla iç içe keyifli anlara ev sahipliği yaptı.

ELDE EDİLECEK GELİR KAMPANYAYA BAĞIŞLANACAK

Uygar Altun'un babası Serdar ve annesi Aylin Altun da oğullarının tedavi sürecine destek olmak amacıyla hayata geçirilen bu anlamlı projede emeği geçenlere teşekkür etti. Vatandaşlar da herkesi lavanta bahçesine davet etti. Hasattan elde edilen gelirin yanı sıra lavanta çiçeklerinden oluşturulan hediyelik eşyaların satışının geliri, Uygar'ın valilik onaylı yardım kampanyasına bağışlanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı