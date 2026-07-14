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Boyabat'ta lavanta hasadı başladı

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Sinop'un Boyabat ilçesinde 2 yıl önce dikilen lavanta fidelerinin ilk hasadı gerçekleştirildi.

Sinop'un Boyabat ilçesinde 2 yıl önce dikilen lavanta fidelerinin ilk hasadı gerçekleştirildi.

Sinop Orman Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Boyabat'ta lavanta kokulu ilk hasatın Bahçeköy ve Osmanköy ağaçlandırma sahalarına dikilen lavantalardan tohum elde etmek amacıyla ilk hasadın Boyabat Orman İşletme Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, 14 hektar alanda hasat yapılan lavantalardan elde edilecek tohumların bahar aylarında toprakla buluşturularak lavanta alanının genişletilmesinin hedeflendiği aktarılarak, toprağa değer katan emektar ellerin dokunuşuyla Sinop'un eşsiz doğasını korumaya ve geleceğe daha yeşil bir miras bırakmak için üretmeye kararlılıkla devam edileceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Mahmut Coşkun
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