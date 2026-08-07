Korkuteli'nde Lavanta Tarlalarında Çekirge Denetimi

Korkuteli Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, ilçede bitkisel üretimin korunmasına yönelik saha çalışmalarını sürdürüyor. Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü'nde görevli ziraat mühendisleri tarafından Korkuteli'ndeki lavanta tarlalarında inceleme gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında, lavanta üretim alanlarında görülen çekirgelerin popülasyon yoğunluğu yerinde tespit edilerek gözlem yapıldı.

Yapılan kontrollerle, zararlı popülasyonunun durumu değerlendirilirken, muhtemel risklerin belirlenmesi ve gerekli mücadele yöntemlerinin planlanmasına yönelik teknik incelemeler gerçekleştirildi. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü yetkilileri, bitkisel üretimde verim ve kaliteyi korumaya yönelik saha çalışmalarının aralıksız devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı