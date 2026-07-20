Haberler

Nallıhan'daki lavanta bahçesi misafirlerini ağırlıyor

Nallıhan'daki lavanta bahçesi misafirlerini ağırlıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan lavanta bahçesi, Bir Sevdadır Nallıhan Kitap Okuma Grubu üyelerini ağırladı. Ziyarette hatıra fotoğrafı çekilirken, İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Cumhuriyet Başsavcılığı Yazı İşleri Müdürü de katılım sağladı.

Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki lavanta bahçesi, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Yukarı Bağdere köyünde bulunan lavanta bahçesini, Bir Sevdadır Nallıhan Kitap Okuma Grubu üyeleri ziyaret etti.

Grup, ziyarette hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ziyarete, Nallıhan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayşe Tetik, Cumhuriyet Başsavcılığı Yazı İşleri Müdürü Aslı Akçakaya ile grup üyeleri katıldı.

Kaynak: AA / Taner Demir
İzmit Belediyesi'ne operasyon! Başkan Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi gözaltına alındı

CHP'li belediyeye operasyon! Başkan ve eşi dahil onlarca gözaltı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'daki dev çekirgeler yakından görüntülendi

İstanbullular diken üstünde! İlk kez bu kadar yakından görüntülendi
Kriz adam yine sahnede! Bu kez kupaya değil, protokole kadar uzandı

Kriz adam yine sahnede! Bu kez kupaya değil, protokole kadar uzandı
Haliç'teki gemi kazasının görüntüleri ortaya çıktı: Kaptan adliyeye sevk edildi

Haliç'teki ölümlü gemi kazasının görüntüleri ortaya çıktı
AK Parti'ye transfer kulisi İYİ Parti'yi karıştırdı! Gürban'dan Kavuncu'ya zehir zemberek tepki

AK Parti'ye transfer kulisi partiyi karıştırdı! Birbirlerine girdiler
Gökçe Bahadır'ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Gökçe Bahadır'ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu
Nico Williams, altın madalyasını Sahra Çölü’nü aşan annesine hediye etti

Tarihi geceye damga vuran görüntü! Herkes eğlendiği sırada...

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun istifa etti

Büyük sürpriz! Diyarbakır Belediye Başkanı istifa etti