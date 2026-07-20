Nallıhan'daki lavanta bahçesi misafirlerini ağırlıyor
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan lavanta bahçesi, Bir Sevdadır Nallıhan Kitap Okuma Grubu üyelerini ağırladı. Ziyarette hatıra fotoğrafı çekilirken, İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Cumhuriyet Başsavcılığı Yazı İşleri Müdürü de katılım sağladı.
Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki lavanta bahçesi, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.
Yukarı Bağdere köyünde bulunan lavanta bahçesini, Bir Sevdadır Nallıhan Kitap Okuma Grubu üyeleri ziyaret etti.
Grup, ziyarette hatıra fotoğrafı çektirdi.
Ziyarete, Nallıhan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayşe Tetik, Cumhuriyet Başsavcılığı Yazı İşleri Müdürü Aslı Akçakaya ile grup üyeleri katıldı.
Kaynak: AA / Taner Demir