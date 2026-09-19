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Edirne Keşan'da lavanta tarlasındaki yangında 12 dönüm zarar gördü

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Edirne Keşan'da lavanta tarlasındaki yangında 12 dönüm zarar gördü
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Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Siğilli köyünde Durhan Yakın'a ait lavanta tarlasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 12 dönüm alan zarar gördü; tarla sahibi jandarmaya şikayetçi oldu ve çıkış nedeni araştırılıyor.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde lavanta tarlasında çıkan yangında, yaklaşık 12 dönüm alan zarar gördü.

İlçeye bağlı Siğilli köyünde Durhan Yakın'a ait lavanta tarlasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm tarlayı sardı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucu yaklaşık 12 dönümlük tarla zarar gördü. Tarla sahibi Durhan Yakın, jandarmaya başvurarak şikayetçi olurken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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