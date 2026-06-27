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Edremit'te eski maden sahası lavanta kokulu bal ormanına dönüştü

Edremit'te eski maden sahası lavanta kokulu bal ormanına dönüştü
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Balıkesir'de maden faaliyetleri sonrası teslim alınan sahada oluşturulan Kumluca Bal Ormanı'nda lavanta, adaçayı, kekik ve oğulotu çiçek açmaya başladı. Orman Bölge Müdürü Musa Şen, alanın bölge halkına ek gelir sağlayacağını belirtti.

Balıkesir Orman Bölge Müdürü Musa Şen, Edremit Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk sahasında yer alan Tepeoba Mahallesi'nde, maden faaliyetleri tamamlandıktan sonra kurum tarafından teslim alınan sahada oluşturulan "Kumluca Bal Ormanı"nda incelemelerde bulundu. Ekosistem Hizmetleri Şube Müdürü Abdulmuttalip Yapacak ile Edremit Orman İşletme Müdürü Muhammet Solmaz'ın da eşlik ettiği teknik incelemede, dikimi yapılan tıbbi ve aromatik bitkilerin çiçek açmaya başladığı görüldü.

Maden sahasından bal ormanına dönüşüm meyvelerini veriyor

Maden sahası olarak işletilen alanın faaliyet sonrasında teslim alınarak hızla yeşillendirildiğini ifade eden Orman Bölge Müdürü Musa Şen, yörenin tabii dokusuna uygun ağaçlar ve tıbbi aromatik bitkilerle donatılan sahanın bölge halkının hizmetine bal ormanı olarak sunulmasının ileriye dönük çok önemli kazanımlar sağlayacağını dile getirdi. Doğaya yeniden kazandırılan bu alanda gelişen ve mor renkleriyle görsel şölen sunarak çiçek açmaya başlayan lavanta, adaçayı, kekik ve oğulotunun önemine dikkat çeken Şen, yakın zamanda yöre halkı tarafından gerçekleştirilecek hasatların aile bütçelerine doğrudan ek gelir getireceğini ve ülke ekonomisine de artı değer katacağını belirtti.

Yangın ilk müdahale ekiplerine moral ziyareti

Kumluca Bal Ormanı'ndaki incelemelerini tamamlayan Orman Bölge Müdürü Musa Şen, daha sonra Edremit Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde yaz sezonu boyunca 7/24 teyakkuz halinde görev yapan Güre ve Kumluca Yangın İlk Müdahale Ekiplerini ziyaret etti. Yangın nöbeti tutan personelle bir süre sohbet ederek çalışmalarında kolaylıklar dileyen Şen, yeşil vatanın korunmasında her an göreve hazır bekleyen ilk müdahale ekiplerinin orman yangınlarıyla mücadeledeki stratejik rolünü vurguladı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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