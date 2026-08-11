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Emekli lavanta bahçesiyle huzur buldu

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde emekli olan İlhan Emir, babasından miras kalan araziyi lavanta bahçesine dönüştürdü. İlk hasadını yapan Emir, lavantadan oda kokusu, araç kokusu ve yağ üretiyor. Marka tescilini alan Emir, bu yıl üretimini ikiye katlamayı hedefliyor.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 26 yıl özel sektörde çalıştıktan sonra emekli olan İlhan Emir, babasından miras kalan araziyi lavanta bahçesine dönüştürdü.

Uzun yıllar Bozüyük'te fabrikada çalıştıktan sonra 2023'te emekliye ayrılan evli ve 1 çocuk babası 45 yaşındaki İlhan Emir, ilçeye 12 kilometre uzaklıktaki Karaağaç köyünde babasından miras kalan yaklaşık 3 dönümlük araziye lavanta dikmeye karar verdi.

Emir, Bozüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden aldığı bilgiler doğrultusunda 500 kök lavantayı toprakla buluşturdu.

Geçen yıl ilk hasadını yapan Emir, yetiştirdiği lavantalardan oda ve araç kokuları ile lavanta yağı elde ediyor.

Emir, AA muhabirine, emekli olduktan sonra boş zamanını değerlendirmek için arayışa girdiğini ve araştırmaları sonucu lavanta yetiştirmeye karar verdiğini söyledi.

Lavantanın katma değerli bir ürün olduğunu belirten Emir, hasadını gerçekleştirdiği lavantaları eşiyle birlikte ürüne dönüştürdüğünü anlattı.

Emir, bu senenin hasadına başladıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde distilasyon (damıtma) yöntemiyle yağ ve suyunu elde ediyoruz. Bunlardan oda ve araç kokuları ile lavanta yağı yapıyoruz. Evde eşimle hazırlıyoruz ve satışa koyuyoruz. Marka çalışmamız oldu, geçtiğimiz ay marka tescilimizi aldık. Markamız Bozüyük'ümüzün adını taşıyor. Geçen sene 12 kilogram yağ elde ettik. Bu sene geçen seneye oranla ikiye katlayacağını düşünüyorum. En büyük destekçim eşim. O olmasa olmaz. Hasadı beraber yapıyoruz."

Emir'in eşi Ümmügülsüm Emir de burada hem eğlenceli vakit geçirdiklerini hem de bahçenin bakımlarını yaptıklarını ifade etti.

Kaynak: AA
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