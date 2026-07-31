Haberler

Muğla'da Koku Vadisi'nde lavanta hasadı başladı

Muğla'da Koku Vadisi'nde lavanta hasadı başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla Büyükşehir Belediyesince Menteşe ilçesinde "Lavanta Şenliği" düzenlendi.

Muğla Büyükşehir Belediyesince Menteşe ilçesinde "Lavanta Şenliği" düzenlendi.

Yerkesik Yeniköy Mahallesi'nde hayata geçirilen Koku Vadisi Projesi kapsamında gerçekleştirilen şenlikte lavanta hasadı yapılırken, kooperatifler tarafından üretilen katma değerli ürünler de ziyaretçilere tanıtıldı.

Proje kapsamında kadın üreticiler tarafından yetiştirilen lavantalar, Büyükşehir Belediyesinin distilasyon tesisinde işlenerek uçucu yağ, sabun, kolonya ve şampuan gibi ürünlere dönüştürülüyor. Ürünler, MELSA satış noktaları aracılığıyla tüketicilere ulaştırılıyor.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, törende yaptığı konuşmada, kırsal kalkınmanın desteklenmesi ve üreticinin güçlendirilmesi için çalışmaları sürdüreceklerini belirtti.

Konuşmaların ardından Aras ve üreticiler, temsili lavanta hasadı gerçekleştirdi. Etkinlikte vatandaşlar, lavanta tarlalarını gezerek hasat heyecanına ortak oldu.

Kaynak: AA
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş için tutuklama talebi

CHP'nin en güçlü ilçe belediyelerinden! Başkan için tutuklama talebi
Cem Küçük’ün savcılık ifadesi ortaya çıktı: 538 bin liralık para hareketini böyle savundu

Dudak uçuklatan para hareketine savunması ilginç
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Demirtaş, Narin Güran dosyasını inceledi: Suç işlediği kanıtlanan tek isim...

Demirtaş, Narin dosyasını inceledi: Suç işleyen tek isim...
Eda Ece gözyaşları içinde özür diledi: Haddimi aştım

Gözyaşları içinde özür diledi: Haddimi aştım
Melih Gökçek de Yeni Parti için bağış yaptı! Gönderdiği tutar bomba

Yeni Parti için o da bağış yaptı! Dekontu paylaştı, rakam bomba

Annenin kızına müdahalesi kına gecesine damga vurdu

Kına gecesinde çekilen görüntüye bakın: Muhafazakar ailenin...

Dünya Şampiyonu'nun golcüsü tatil tercihini Antalya'dan yana kullandı

Dünya Şampiyonu oldu soluğu tatil cenneti ilimizde aldı
İsrailli diplomattan Netanyahu'yu çıldırtacak Türkiye sözleri

İsrailli diplomattan Netanyahu'yu çıldırtacak Türkiye sözleri
İspanyol'daki göçmen kaosunun altından bakın hangi ülke çıktı

Avrupa'yı sarsan kaosunun altından bakın hangi ülke çıktı