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Artvinli kadınlar atıl arazilerde lavanta hasadı yapıyor

Artvinli kadınlar atıl arazilerde lavanta hasadı yapıyor
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Artvin'in Ardanuç ilçesinde 2020'de kurulan Ardanuç Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyeleri, tarıma elverişsiz arazilere ektikleri lavantaların hasadına başladı. Kooperatif Başkanı Nurice Aydın, havaların iyi gitmesiyle verimin arttığını ve hasadı imece usulü yaptıklarını söyledi. Kurucu Başkan Gürsel Kaya ise lavanta yağlarından organik temizlik ürünleri ürettiklerini ve ilçede lavanta tarlalarının yaygınlaştığını belirtti.

Haber : U ğur İSTANBULLU

(ARTVİN)- Artvin Ardanuç'un Aşıklar Köyü'ndeki lavanta bahçesinde hasat yapan Ardanuç Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyeleri, atıl ve tarıma elverişsiz arazileri üretime kazandırmayı sürdürüyor. Kooperatif Başkanı Nurice Aydın, 2020'de kurulan kooperatifin lavanta üretiminde her yıl daha fazla verim aldığını belirterek, "Bu yıl havaların güzel gitmesiyle verimimiz de güzel oldu. Hasatlarımızı imece usulü yapıyoruz" dedi.

Artvin'in Ardanuç ilçesinde 6 yıl önce kurulan Ardanuç Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, ilçedeki tarıma elverişsiz arazilere lavanta ekti. Lavanta üretimiyle arıcılık ve turizmi geliştirmeyi, kadın emeğini görünür kılmayı amaçlayan kooperatif, üyeleri ve gönüllüleriyle birlikte Aşıklar Köyü'ndeki bahçelerinde lavanta hasadı yaptı.

"6 YILLIK EMEĞİMİZİN HASADINI İMECE USULÜYLE YAPIYORUZ"

Ardanuç Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatif Başkanı Nurice Aydın, hasat döneminin kendileri için önemli bir süreç olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Kooperatifimiz 6 yıllık bir kooperatif. 2020 yılında kuruldu. 6 yıllık bir tarlamız var. Her geçen yıl daha da hasadımız artıyor. Bu yıl da havaların güzel gitmesiyle verim güzel oldu. Şimdi hasat zamanı ve bizler hasatlarımızı imece usulü yapıyoruz. Halihazırda 6-7 tane, değişik bölgelerde tarlalarımız var. İmece usulüyle 35-40 kişi yardıma geldiler. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

"GÖÇLE BOŞALAN TARLALARA LAVANTAYLA YENİ BİR ÇIKIŞ KAPISI AÇIYORUZ"

Ardanuç Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Kurucu Başkanı ve gönüllü üyesi Gürsel Kaya ise lavanta üretiminin 6 yıllık bir emeğin sonucu olduğunu belirterek, üretimden elde ettikleri lavanta yağlarını çeşitli ürünlere dönüştürdüklerini söyledi. Kaya, şöyle konuştu:

"Ardanuç Kadın Girişimi Kooperatifi'nin lavanta tarlasında bugün hasat yapıyoruz. 6 yıldır verdiğimiz bir emeğin sonucu bunu üretime çevirdik. Ürettiğimiz lavanta yağlarından organik bir şekilde temizlik malzemeleri, kolonya, bulaşık deterjanı, çamaşır deterjanı, yumuşatıcı gibi ve benzeri ürünler üretiyoruz.

Bu ilçede eski tarım yöntemleriyle, geleneksel yöntemlerle tarımın olmadığını anladık. Yeni yöntemlere başvurduk. Bunun ilk çalışması da lavanta üretimi oldu. Aşıklar Köyü'nde 10 dönümlük bir lavanta tarlası diktik. O lavanta tarlasından elde ettiğimiz ürünlerden ve yağlardan da ürünler üretiyoruz. Bugün Ardanuç ve Şavşat'ta aşağı yukarı 20 civarında lavanta tarlası var. Bu ürünleri kooperatifimize veriyorlar. Aynı ÇAYKUR çalışması gibi bir çalışma oluyor."

Kaynak: ANKA
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