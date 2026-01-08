Haberler

Harmancık'ta Lavanta Kadın Kafe açıldı

Güncelleme:
Harmancık Genç Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi tarafından açılan Lavanta Kadın Kafe, kadınlara hizmet vermek üzere faaliyet göstermeye başladı. Açılışta kadınların sosyal hayatta kendilerini özgürce ifade edebileceği bir mekanın önemine vurgu yapıldı.

Harmancık Genç Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi bünyesinde Harmancık Belediyesinin katkılarıyla hayata geçirilen Lavanta Kadın Kafe'nin açılışı yapıldı.

Kadınlara hizmet verecek kafeteryada kooperatif üyelerinin emekleriyle yapılan ürünlerin yanında çay, kahve ve tatlı satışı da yapılacak.

Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan, açılışta, kadınların sosyal hayatta kendilerini özgürce ifade edebilecekleri bir mekanın açılışını yaptıklarını söyledi.

Kadın emeğini ve zarafetini merkeze alan Lavanta Kadın Kafe'nin açılışından dolayı gurur ve mutluluk duyduğunu belirten Arıkan, "Kadınlara özel olarak tasarlanan bu anlamlı mekanın, birlikteliği güçlendiren ve ilham veren bir buluşma noktası olmasını temenni ediyorum." dedi.

Kooperatif Başkanı Tuğba Yavuz da kafeteryanın kadınlar arasında kaynaşma ve dayanışmayı sağlayacağını belirtti.

Konuşmaların ardından kafenin açılış gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Erkan Bayram - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

