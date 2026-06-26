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Öğrenciler lavanta bahçesinde karne sevinci yaşadı

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Tekirdağ'da öğrenciler, karnelerini mor renkli lavanta bahçesinde düzenlenen törenle aldı.

Tekirdağ'da öğrenciler, karnelerini mor renkli lavanta bahçesinde düzenlenen törenle aldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce, Yazır Mahallesi'ndeki lavanta bahçesinde karne töreni düzenlendi.

Törene katılan Şehit Halil Tuna Akgöz İlkokulu öğrencileri, mor renkli lavanta tarlasında karnelerini alarak farklı bir heyecan yaşadı.

Öğrenciler, karne dağıtımının ardından aileleri ve öğretmenleriyle lavanta bahçesinde hazırlanan alanlarda fotoğraf çektirdi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, gazetecilere, öğrencilerin çok farklı bir deneyim yaşadıklarını söyledi.

Öğrencilerin karne sevinçlerini unutamayacaklarını dile getiren Karaküçük, "Bu güzel günde çocuklarımızın karne heyecanını böylesine güzel bir atmosferde yaşamasından biz de keyifliyiz. Onlar için çok güzel anlar biriksin istiyoruz. İlk karne heyecanı elbette herkesin hafızasında önemli bir yer taşır. Biz de hafızalarda yer edecek bu önemli günü bu güzel lavanta bahçesinde, bu keyifli ortamda unutulmaz bir anı olarak yaşatmak istedik." dedi.

Karaküçük, öğrencilerin aileleriyle hem karne heyecanını hem de lavantanın güzelliğini yaşadıklarını belirtti.

Ardından Karaküçük ile Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer ve Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Fahri Kırmızı, öğrencilere karnelerini dağıttı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
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