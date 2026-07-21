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Amed Sportif Faaliyetler, Burdur'da ikinci etap kamp çalışmalarına başladı

Amed Sportif Faaliyetler, Burdur'da ikinci etap kamp çalışmalarına başladı
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Trendyol Sü Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, 2026-27 sezonu hazırlıkları kapsamında ikinci etap kamp çalışmalarına Burdur'da başladı. Erzurum'daki ilk kampın ardından yeşil-kırmızılı ekip, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Lavanta Tepesi Otel Spor Tesisleri'nde teknik heyet yönetiminde çalışmalara başladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, 2026-27 sezonu hazırlıkları kapsamında ikinci etap kamp çalışmalarına Burdur'da başladı.

Erzurum'da ilk kampını tamamlayan yeşil-kırmızılı ekip, sezon hazırlıklarının ikinci etabına Burdur'da devam edecek.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Lavanta Tepesi Otel Spor Tesisleri'nde kampa giren futbolcular, teknik heyet yönetiminde çalışmalara başladı.

Kaynak: AA / Osman Bilgin
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