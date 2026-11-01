Kozmetik zincirinin saf yağ diye sattığı ürünlerde ayçiçek yağı çıktı

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Alışveriş merkezlerindeki mağazalarında kozmetik ve kişisel bakım ürünleri satan bir zincirin yağ ürünleri, Ticaret Bakanlığı’nın incelemesine takıldı. Etiketinde tek bir yağın adı yazan ürünlerin içeriğinde ayçiçek yağı da bulunduğu ortaya çıktı.

8 FARKLI ÜRÜNDE AYÇİÇEK YAĞI ÇIKTI

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, Reklam Kurulu’nun yaptığı incelemede, mağazalar zincirinin LIFE IN markalı çeşitli yağ ürünlerinin ambalajlarında yanıltıcı izlenim oluşturulduğunun tespit edildiğini açıkladı.

İncelemede çay ağacı, lavanta, kekik, nane, okaliptus, portakal, biberiye ve gül yağı adıyla satılan ürünlerin içeriğinde ayçiçek yağı da bulunduğu belirlendi. Kaplan, ambalajlarda kullanılan ifadeler ve görsellerle tüketicide ürünlerin yalnızca adı belirtilen yağdan oluştuğu izleniminin yaratıldığının değerlendirildiğini kaydetti.

REKLAMLARI DURDURMA CEZASI VERİLDİ

Söz konusu tanıtımlar, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği ile 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a aykırı bulundu. Reklam Kurulu, firmaya reklamları durdurma cezası uygulanmasına karar verdi.

“DENETİMLER KARARLILIKLA SÜRDÜRÜLECEK”

Denetimlerin tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi ve yanıltıcı tanıtımlara karşı korunması amacıyla yapıldığını belirten Kaplan, tüketicilerin alışverişlerinde yanıltıcı tanıtımlarla karşılaşmaması için denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı